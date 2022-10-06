五分埔傳奇之女被疑抄襲　「閨蜜朋友也歸me」控網友誹謗結果曝

▲夏女的父母販售成衣起家成為五分埔傳奇，自行創業卻遭網友質疑抄襲。（示意圖／記者林裕豐攝）

記者劉昌松／台北報導

夏姓夫妻有「五分埔傳奇」稱號，女兒也在網拍開拓自己的事業一片天，去年卻在網路論壇上被質疑，販售的衣服涉嫌抄襲其他品牌，「大頭症」，「閨蜜的朋友也歸me」，夏女不滿，狀告8名網友涉嫌誹謗，台北地檢署調查後，認定夏女是網拍知名設計師，商品是否抄襲屬於可受公評之事，6日處分所有網友不起訴。

夏女的父母曾被財經媒體報導，原本開著小貨車，載送泰國服飾四處推銷，曾經因為整車都是高價皮衣，晚上不敢投宿旅館，直接就躺在皮衣上睡覺，後來在五分埔租了店面，研究流行趨勢，成為月營業額千萬的傳奇夫妻。

據了解，夏女長大後自行創業成立網路品牌，成績斐然，但2021年9月起，網路論壇Dcard開始出現「m牌抄襲事件簿」文章，質疑夏女原本是其他品牌公司的採購人員，經營的m牌服飾，是抄襲他人版型，由大陸工廠製衣後販售。

也有網友提出，夏女的男友仍在其他品牌公司工作，有機會幫夏女取得商品加以抄襲，李姓、周姓等網友也跟著留言指夏女有「大頭症」，還意有所指地說：「閨蜜的朋友也歸me」。

台北地檢署檢察官調查認為，夏女身為品牌設計師，商品是否有抄襲屬於可受公評之事，加上夏女後來對部分網友撤告，因此最後以罪嫌不足等理由，處分所有8名被告網友都不起訴。