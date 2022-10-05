快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝光：絕無8成雷同可能

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資策會執行長卓政宏今（5日）答詢時，稱民眾黨新竹市長候選人高虹安的辛辛那提博士論文，引用資策會研究論文比例逾8成，非在合理使用範圍，不排除循法律途徑，高則批評政治力介入。只是，記者取得一份高虹安委託的法律事務所公布之法律意見書，指出高的113頁博論中，僅6頁是於資策會期間所發表的期刊論文，絕無具有8成以上雷同的可能，並符合《著作權法》規定。

高虹安5日委任「眾勤法律事務所」辦理上述資策會說法之爭議，該事務所經研究後，提供5點法律意見。第一、高虹安博論全為原創，且經口試及格，符合辛辛那提大學論文規定及博士標準；113頁的博士論文中，高於資策會期間發表的期刊論文單篇僅有6頁，依比例絕無具有8成以上與該期刊論文的雷同可能。

第二、依據《著作權法》第52條規定，高虹安博論撰寫是基於研究目的，在合理範圍，且是引用資社會以公開發表的著作，符合規定；第三、根據《著作權法》第65條第1項及同法第65條第2項，高虹安使用自己在資策會期間發表的國外期刊，為非營利性目的，且引用篇幅與博論全文相比，比例極低。第四、高虹安為其資策會期刊論文的第一作者，具有最大的原創性，依《著作權法》享有著作人格權。

第五點為該事務所總結，指出高虹安的博士論文為非營利性的原創著作，並基於學術研究目的，並於必要的合理範圍內合理使用資策會期刊論文，故高虹安的博論應無侵害資策會著作財產權之虞。

▼高虹安委任的法律事務所聲明全文。