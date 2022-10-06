國民黨自辦雙十升旗！首發「民進黨幹話撲克牌」　領取方式看這邊

▲國民黨國慶自辦升旗活動。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨文傳會主委洪孟楷、副發言人楊智伃今（6）日宣布，國民黨將於十月十日國慶日上午8時，在中央黨部前廣場舉辦國慶升旗典禮，邀請黨籍前任台北市長，包括前總統馬英九、前副主席郝龍斌，以及國民黨台北市長候選人蔣萬安與多位台北市議員候選人出席；此外，也公布民眾領取「民進黨幹話撲克牌」方式。

楊智伃指出，國民黨在雙十節舉辦升旗，除了慶祝中華民國生日，也因應年底選舉為選情加溫、營造勝選氣勢，國民黨這次推出「十全十美」、「實實在在」的候選人，正好呼應雙十節；此外，這次升旗特別邀請馬英九及郝龍斌，都是前任台北市長，將與蔣萬安同台，彰顯「一棒接一棒、個個是強棒」的重要意義。

洪孟楷表示，透過傳承概念，期盼讓蔣萬安吸取過去前輩市長建設的良好經驗，尤其現任黨主席朱立倫也是之前桃園市、新北市長，有這幾位市長共同的加持，相信蔣萬安絕對能夠在50天後的11月26號能順利當選。

此外，文傳會製作的民進黨「幹話撲克牌」也將在升旗活動中首度限量發放；楊智伃指出，當天上午七點開始將發放500張號碼牌，8點30分升旗典禮後可憑號碼牌領取新版「民進黨幹話撲克牌」，請大家除了慶祝中華民國生日快樂，也可以一起玩民進黨幹話撲克牌。

大家期待已久的幹話撲克牌，洪孟楷說明，各界都期待很久，未來幹話撲克牌會在國民黨的電商平臺上進行小額募款，希望透過大家小額贊助，為臺灣未來更良好的政黨政治環境而努力。

洪孟楷強調，111年前，先賢先烈拋頭顱灑熱血建立中華民國，中華民國屹立不搖迄今，期待未來長長久久。歡迎各界好朋友在雙十節共同真心誠意的大聲講出中華民國，為國家歡慶生日。另外，在當天各地都可能有自行辦理的升旗典禮，也歡迎全國民眾就近參與，以實際行動捍衛青天白日滿地紅國旗。