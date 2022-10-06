俄坦克掛「超巨白旗」狼狽投降畫面曝　他稱烏軍可望奪回克里米亞

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯併吞烏克蘭4個佔領區後，烏兵持續閃電反攻，甚至在赫爾松推進數十公里，進入打擊距離。最新畫面顯示，一群俄兵前往赫爾松前線投降，坦克砲塔及機關槍口都插上巨大白旗。一名美國高級官員匿名向《每日電訊報》提到，若烏軍繼續以目前的速度推進，「奪回克里米亞是一個明顯的可能性，不能再被輕視了。」

▲俄軍前往赫爾松前線投降。（圖／翻攝自YouTube）

影片中，一輛俄羅斯BMP-2步兵戰車緩緩駛來，高舉雙手的士兵從砲塔冒出，接著跳下坦克，聽從指示趴倒在地，供人搜身。儘管烏軍老遠就看到白旗，但依然沒有放下戒心，趕緊持槍包圍坦克，徹底搜查。

烏克蘭政府架設一條熱線，歡迎不願打仗的俄羅斯人離開戰場，據悉本次投降就是藉此促成。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）宣稱，已經有「數萬名俄兵」撥打熱線。

▲俄羅斯併吞烏克蘭四州。（圖／ETtoday影音新聞中心製作）

烏克蘭總統澤倫斯基表示，該國部隊又解放赫爾松3個定居點，攻勢仍在持續中。《衛報》指出，俄羅斯已「無法全面控制」併吞的任何一州。《太陽報》引述一個親俄部落格說法寫道，俄軍已經失去1500平方英里（約3885平方公里）的佔領土地。