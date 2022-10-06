「普丁大腦」女兒被炸死！　美情報單位：烏克蘭政府參與其中

▲普丁親密盟友杜金（Alexander Dugin）的女兒8月遭汽車炸彈攻擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）親密盟友杜金（Alexander Dugin）的女兒8月時遭汽車炸彈攻擊身亡，而烏俄皆指控對方就是真兇。美國情報單位最新調查指出，其實烏克蘭才是幕後黑手，並已對基輔當局做出警告。

根據《紐約郵報》報導，杜金又被稱作普丁大腦，是普丁的重要心腹，而他29歲女兒女兒達莉亞（Darya Dugina）8月20日晚間在莫斯科近郊因汽車爆炸身亡，事發前父女2人原本要一起搭車，因杜金臨時改坐另輛車才逃過死劫。俄方則指出，達莉亞那輛車被安裝爆炸裝置。

▲杜金原先計畫和女兒搭乘同輛車。（圖／達志影像／美聯社）



美國情報部門多名消息來源透露，美方認為烏克蘭政府的部分人員參與了這次襲擊，華府也對基輔當局做出警告。不過，消息來源並未說明，哪些部門參與這起事件，也未提到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是否批准了這次行動。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）先前堅決否認與此事件有關，並於4日再度強調，杜金並非烏克蘭的攻擊對象，「戰時發生在某些國家的暗殺都必須有實際意義，它應該是能實現某種特定的目標、戰術或戰略，向杜金這樣的人不是烏克蘭的目標。」