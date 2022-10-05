台東全縣22所國中推創業社團　「小桃子的打蘆汗樹屋」今啟用

▲桃源國中舉辦「一技在身-創業教育社團小桃子的打蘆汗樹屋」啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府5日於桃源國中舉辦「一技在身-創業教育社團小桃子的打蘆汗樹屋」啟用典禮暨校際交流活動，縣長饒慶鈴到場向參與學生鼓勵，並表示，台東首創全國在全縣22所國中推動創業社團，鼓勵學生以實際行動探索世界，今天有9校參與樹屋啟用典禮，各社團也安排靜態展出及動態體驗活動，互相交流並展現社團學習成果。

饒慶鈴提到，台東縣自109年舉辦「一技在身-創業教育計畫」至今已第3年，統計至今年9月開學，全縣22個職業探索社團，累計349名學生參與，當中20名學生取得烘焙、金銀珠寶品加工、電腦軟體應用等丙級技術士證照，希望透過創業教育社團的課程，持續改變創新臺東的技藝教育，讓孩子能夠培養所長、多元發展。

這次活動很特別是桃源國中打造的樹屋-小桃子的「打蘆汗」(布農語的「工寮」)是全縣國中小建置的第1座，也是唯一的樹屋，特殊的外觀造型有如大型裝置藝術，更是讓社團學生學習民宿經營管理的良好場所。

教育處說明，全縣國中22校共計22個創業教育社團，其中9校參與此次樹屋啟用典禮暨社團成果展，其中，桃源國中的學生可以在這裡練習鋪床、整理床單，學習如何打造布農文化特色的樹屋，環顧內部各種裝飾，小米、搗米的臼、織布等都是傳統布農族的日常文物代表。另外，樹屋也擺設縱谷區各校創業社團提供民宿所需用品，池上國中的精油、手工皂，初鹿國中的手工銅製餐具，新港國中的咖啡包，海端的織布等學生創業社團的成果。桃源國中也以樹屋為中心，周邊規劃多元的文化體驗活動，如柴燒Pizza及麵包、傳統射箭、串珠手環以及布農族的打陀螺，都是民宿主人為來訪賓客所精心打造的體驗活動。