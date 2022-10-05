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「南迴30 便捷舒適」紀念套票台東專賣　不到1小時賣完

▲台東站，發行『南迴30 便捷舒適』紀念套票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東站，發行『南迴30 便捷舒適』紀念套票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為紀念南迴鐵路通行30周年，台灣鐵路管理局特別於5日上午於台東站，發行「南迴30 便捷舒適」紀念套票供民眾典藏留念，發售紀念套票1,000套，現場購票相當踴躍，發售前一天就排有長長的人龍，5日早上10點開賣不到1個小時就已經售罄。

台東站站長鄭成忠表示，做為台灣本島最晚開通的主要交通建設，全長98.2公里的南迴鐵路至今已運行30年整，109年12月20日同時完成重要的鐵路電氣化工程，大幅縮短台東屏東間行車時間，除了為後山帶來交通的便捷，也為台灣鐵路史寫下新頁。南迴鐵路開通迄今已達30年，期間乘載無數離合悲歡，本次南迴線發行首張橫式自強號名片式車票，除了是營運30年來首度為南迴線印製之橫式自強號名片式車票，也象徵每一張車票背後旅客的信任與台灣鐵路管理局安全的承諾。

特地前往現場購買的當地民眾張先生說， 近年來陸續因應鐵路電氣化與路線縮減，以及增購新車等優化工程進行，一舉將台東高雄車程縮短至不到2小時，與早期未通車前台東高雄將近4小時的客運減少一半以上，也讓台東地區民眾有了東線與南迴線交通上的雙重選擇。

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