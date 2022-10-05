「來趣鹿野低碳旅遊」最終場騎電動機車　即日起網路報名

▲來趣鹿野低碳旅遊活動，即日起開放網路報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局與鹿野鄉農會將於10月23日共同舉辦今年最後一場電動機車低碳旅遊活動，活動採網路線上報名(https://reurl.cc/O48Vjv)，活動限額20名，需具備機車駕照，即日起至10月14日下午5點受理報名，或滿額即截止，遊程費用500元新台幣(300元體驗費用+200元保證金)，保證金於遊程結束後7天內匯款退還。

台東縣政府表示，為提升農業相關組織及旅遊業者合作，並搭上現今農遊新潮流體驗趨勢，也針對休閒農業的理念、核心價值，展現縣內農村社區豐富的產業、多元的生態、在地的生活。為了進一步強化台東縣在農業旅遊發展中的農業本質與特色，並且「有理念、有風格」地「販售」，成為既能帶動地方發展，同時兼具永續發展與居民生活品質的城市，因此為了可以展現各地農特產主題同時兼顧低碳旅遊，藉由與低污染的電動機車結合，改變交通方面上的碳排放，有效減少空氣污染，維護台東藍與良好環境。

環保局指出，今年度已分別在綠島鄉、鹿野鄉瑞和村及關山鎮電光社區等地舉辦3場低碳旅遊，由於民眾反應熱烈，因此加碼與鹿野鄉農會合作辦理，23日當天上午9點30分在鹿野火車站集合，在遊程中導入電動機車的使用，作為台東縣日後發展農遊潮流與低碳旅遊的基礎，也希望透過參與民眾的使用，得以破除對電動機車續航力及性能的疑慮，同時可享受平常使用燃油機車無法帶給您無震動、無噪音的騎乘感受。