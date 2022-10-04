振興震後觀光！　台東縣府再加碼千萬旅遊補助...10／11起跑

▲台東縣府加碼千萬旅遊補助。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

0917、0918強震，造成台鐵花東路段中斷，也打亂許多旅客原訂出遊計畫，對台東觀光產業造成直接衝擊。台東縣政府4日宣布將延續交通部觀光局悠遊國旅住宿優惠熱度，再加碼1000萬，補助方案將從10月11日的住宿當天開放收件，台東縣內合法登記的旅宿業者皆可申請。

台東縣府邀集在地業者共同推出復甦方案，並於今日宣布1000萬旅遊補助加碼的啟動日期及辦法，補助在地旅宿業者每房500元(非設籍台東的自由行旅客)，鼓勵業者引客住宿，帶動周邊經濟復甦，創造觀光商機。至於針對旅客，縣內旅宿業者紛紛推出聯合促銷活動，且將延續至年底；也持續舉辦夜市「50元半價銅板購」夜市抵用券活動，台東市觀光夜市至12月31日止、四維夜市則發放至11月6日，期待帶動旅遊產業回溫。

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交觀處說明，此次補助方案針對非設籍台東縣的自由行旅客，從10月11日起於平日(週日至週四，連續假期不適用)入住，每晚補助旅宿業者500元，限量2萬間用完為止；除了縣府加碼，台東縣觀光協會也從10月11日至年底，再度推出台東消費券等住宿折扣優惠措施，目前約有100家旅宿業者加入。