111全民運10／8嘉義開幕　台東副縣長王志輝為選手授旗

▲台東縣111全民運代表隊今日由副縣長王志輝授旗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



2年舉行1次的111年全民運動會10月8日至13日一連6天將在嘉義縣舉行，台東縣代表隊由383人組成，共計參賽18種競賽項目，並於5日上午在縣府廣場由副縣長王志輝授旗，王志輝勉勵選手以平常心參與比賽，替台東縣爭取佳績外，並多幫台東宣傳，也請大家注意自己的身體健康。

參與全民運動會的選手代表於今天上午9時在縣府廣場集合，由副縣長王志輝授旗與鼓勵，感謝383位選手及隊職員代表參與這次比賽，同時，為了要讓代表隊成員都可以得到最好的照顧，並鼓勵選手留縣發展，為台東體育扎根，共同激發全民愛運動的風氣及突破體育運動成績，請教育處規劃自今年起補助代表台東參加全國性體育比賽(全運會、全民運、全中運等)的選手及隊職員每人每日住宿費700元及膳費300元。

台東縣政府教育處指出，111全民運將於10月8日至10月13日在嘉義縣暨各競賽場地舉行；並於8日晚間於嘉義縣立田徑場舉行開幕儀式。台東縣代表隊參賽隊職員共計363人、團本部：20人，合計383人，共計參賽18種競賽項目，包含飛盤、沙灘角力、木球、慢速壘球、槌球、地面高爾夫球、滾球、健力、拔河、溜冰曲棍球(競速溜冰)、太極拳、柔術、摔角、健美、劍道、定向越野、五人制足球及原野射箭等。

109全民運台東縣代表隊共計獲得7面金牌、15面銀牌、14面銅牌，合計36面獎牌，今年賽會五人制足球項目已完成比賽，台東縣獲得1銀(女子組五人制足球團體賽)及第7名(男子組五人制足球團體賽)佳績。

今年參加競賽項目中，摔角、健力、柔術、太極拳、槌球等可說是台東縣的金庫，慢速壘球、木球、原野射箭等項目也是奪冠熱門項目。