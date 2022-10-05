綠營批看不到桃園的好　張善政：桃園人不會以豆腐渣工程為榮

▲針對鄭運鵬質疑藍營看不到桃園的好，張善政表示，以八德運動中心天花板倒塌案，CNN報導後全世界都知道，桃園人不會以這種豆腐渣工程為榮。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政4日曾建議鄭運鵬生氣一下，卻被綠營質疑看不到桃園的好，張善政5日表示，以八德運動中心為例，剛完工的天花板因地震倒塌，「這個叫做桃園的好嗎？」

張善政今天出席大溪區重陽敬老大會，會後受訪時指出，「以八德運動中心為例，一個地震就讓剛完工的天花板塌下來，這叫做桃園的好嗎？這會是桃園人覺得光榮的事情嗎？CNN廣播到全世界都知道，我覺得這一點都不光榮，一點都不好。我們桃園人不會以這種豆腐渣工程、綠豆渣工程為榮。」

此外，張善政說，今天上午在臉書希望鄭能生氣一下下就好，其實是希望他爭氣一點，替桃園人爭一口氣。他身為桃園市長的候選人，當然應該要替桃園人爭取福利，替桃園人講話，可是面對這麼多的工程的問題，從八德運動中心到蘆竹（國民運動中心），甚至到市府的廁所，一一出現問題，結果他一句話都不吭聲，也不替桃園人講話，難道鄭運鵬是鄭文燦的小跟班嗎？

▲國民黨桃園市長參選人今（5）日上午針對坊間傳聞他上任後會縮減老人福利提出說明。（圖／張善政競辦提供）

張善政強調，最近聽到很多長者老人說，聽到民進黨散佈一些傳聞，也就是謠言，說我上任以後會取消很多老人福利？不管是三節禮金，或是對老人家健保補貼等。「我特別的保證與聲明，我當選市長上任以後，現在有的老人家的福利一樣都不會減少，甚至會從重陽節禮金開始，先把它從2000元調高到2500元，明年就開始實施，或許有人說500元不是很多，我覺得這500元代表我與市政府團隊對所有長者的尊敬。」

「我也會再檢討一下，現在老人家有老人愛心卡，有長者就問說現在這個愛心卡可以搭公車、搭計程車，可是有的時候用不完，可不可以用到別的地方？我的回答是會的，我們會擴大老人愛心卡的用途。譬如有老人家說如果到醫院看病，掛號費可不可以用愛心卡來支付？這是可以的，我明年上任後就會做這件事情。也有老人家說可不可以去坐台鐵、坐高鐵？我說可以，我會向高鐵公司、向台鐵一起商量，把這個福利能夠爭取過來。」

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