嘉義縣公車站全是翁章梁廣告！　王育敏怒轟：公器私用

▲王育敏轟，嘉義縣政府的廣告也幾乎放滿了翁章梁的頭像，根本公器私用。（圖／王育敏競辦提供）

記者崔至雲／嘉義報導

嘉義縣議員詹琬蓁、李國勝日前質疑，縣長翁章梁在臉書上發布的競選影片，開頭使用「農工大縣，正在實現」的文字視覺設計與縣府花費8萬元委外製作的「農工大縣，正在實現」設計CIS視覺案相同，直指翁章梁的競選影片使用縣府預算的設計，公器私用。

嘉義縣長候選人王育敏指出，大家若來到嘉義縣各鄉鎮市，眼前所見使用「農工大縣，正在實現」的字樣的廣告都是民進黨籍的各鄉鎮市候選人，質疑翁章梁縣長所稱的「民間團體」，該不會都是「民進黨團體」？

▲縣政府花錢委外設計CIS。（圖／議員詹琬臻提供）

王育敏表示，若該CIS視覺是免費公開授權使用，為何在縣府的官網上沒有授權的相關說明以及提供檔案供民眾下載？顯然翁章梁的回應不符合事實。若縣政府先前未曾公開相關授權使用規範，那翁章梁自行使用縣府花錢製作的CIS設計在自己的競選廣告上就有侵權之虞，嘉義縣政府應該要向翁章梁競選團隊提出侵權聲明，追討授權費用。

王育敏競選團隊發言人畢盈盈也批評，翁章梁濫用公權力為自己競選已經到了目無王法的地步，嘉義縣十八鄉鎮市的公車站亭全部都是嘉義縣政府為翁章梁個人打的五星縣長廣告，再加上多路線公車車身上翁章梁的整面個人廣告，依照嘉義縣公車站點數量，扣除行經嘉義市及雲林縣的站點，嘉義縣公車站共有1,413站，站站幾乎都有至少一面翁章梁個人頭像的廣告，而且都是嘉義縣政府出的錢。

▲王育敏表示，翁章梁不能自恃自己是現任首長，就肆無忌憚地利用縣府資源為自己宣傳。（圖／王育敏競辦提供）

畢盈盈轟，「其他所有嘉義縣政府的廣告也幾乎放滿了翁章梁的頭像，身為候選人的翁章梁到現在一面自己單獨的競選廣告都沒有、也不用掛，因為嘉義縣政府都免費幫他掛好了！」

王育敏表示，翁章梁縣長跟翁章梁候選人這兩者身分應該要清楚切割，翁章梁不能自恃自己是現任首長，就肆無忌憚地利用縣府資源為自己宣傳，這種竊占縣府資源的行為根本是在毀壞民主選舉的根基，翁章梁過去自詡為學運分子，應該深知公私分明的重要性，不要自己當了官之後就把過去自己信奉的民主價值拋諸腦後。

對此，翁章梁日前回應，「農工大縣，正在實現」的口號很早就喊出來，該圖樣的標準圖樣、標準字很早前就已經定案和設計完成，並不是專門為選舉所使用，此為「公版」的文字圖樣，也有民間團體使用。



