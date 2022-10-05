陳時中「流氓奉茶說」　柯文哲：有本事就明講「當選停辦雙城論壇」

▲台北市長柯文哲出席「揪伴趴趴走 貓纜愛你遊」。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於共機擾台時刻舉辦雙城論壇惹議，民進黨台北市長參選人陳時中表示，柯文哲無為又害國家，就像流氓在家門前晃來晃去卻還跑去奉茶。對此，柯文哲5日嗆聲，陳時中可以明白講選上停辦雙城論壇，「有本事你就講清楚，你要怎麼辦？」

柯文哲今天上午出席「揪伴趴趴走 貓纜愛你遊」活動，會後接受媒體訪問。針對陳時中此刻又提雙城論壇，是否想在選前打「芒果乾（亡國感）」？柯文哲回應，陳時中就明白講「如果選上就立刻停辦雙城論壇」，「你可以講啊！你現在當市長參選人，你就講明白，說清楚、講明白你的政策是什麼？有本事你就講清楚，你要怎麼辦？」

至於陳時中稱市長應提出態度，但柯文哲什麼都沒做，柯文哲回應說，自己辦雙城論壇有2個原則「對等、尊嚴」，至今已辦了8屆，有哪一次違反對等、尊嚴的問題？雙方都知道要限縮於市政上面來談，「我該講的也講了，如果你（陳時中）要當市長參選人，就明白講你的政見是什麼、對雙城論壇打算怎麼處理？」

媒體追問，陳時中曾稱自己不打亡國感，現在選戰策略是否想逼綠營基本盤回流？柯文哲認為，這都是「抗中保台」，「抵抗陳時中、保衛大台北」。

另外，由於4日自稱「勇於認錯、拒絕改過」，是否覺得用詞尖銳甚至失言？柯文哲強調，自己該講的還是會講。