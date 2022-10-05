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社會 社會焦點 保障人權

機車雙載戴工程帽遭警攔　乘客只罰500...騎士1原因移送地檢署

▲桃園市觀音區陳姓男子今（5）日上午騎車搭載友人上班，因有人戴上工地用安全帽被警方攔查。（圖／記者沈繼昌攝翻）

▲桃園市觀音區陳姓男子今（5）日上午騎車搭載友人上班，因有人戴上工地用安全帽被警方攔查。（圖／記者沈繼昌攝翻）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區陳姓男子今（5）日上午騎車載友人上班途中，因友人頭戴工地工程帽不符規定被員警攔查，員警盤查身分時赫然發現，陳男竟是花蓮地檢署通緝犯，陳男當場傻眼辯稱，搬來桃園1年多並不清楚被通緝，警方則將陳男帶回偵訊，並解送花蓮地檢署歸案。

大園警分局指出，觀音分駐所警員許勝東、高世育，今日上午7時許巡邏經過觀音鬧區甘泉街時，發現1輛機車雙載，其中後座乘客頭戴工地用安全帽，並不符行車規定，員警基於安全考量上前攔查，將機車攔下詢問。

▲桃園市觀音區陳姓男子今（5）日上午騎車搭載友人上班被警方攔查，發現是毒品通緝犯。（圖／記者沈繼昌攝翻）

▲桃園市觀音區陳姓男子今（5）日上午騎車搭載友人上班被警方攔查，發現是毒品通緝犯。（圖／記者沈繼昌攝翻）

員警以警用行動電腦查詢56歲的陳姓騎士身分時，赫然發現他於今年9月底時，因為毒品案被花蓮地檢署通緝，陳男當場傻眼，辯稱從花蓮搬到桃園已1年多，從未收到花蓮地檢署通知，並不清楚自己遭通緝，警方將陳男帶返分駐所訊問，偵訊後將他解送花蓮地檢署歸案，後座友人則因未戴安全帽，被罰款500元。

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