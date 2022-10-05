陳時中罵他「沒口德」　柯文哲嗆：你沒有醫德、自我感覺良好！

▲台北市長柯文哲出席「揪伴趴趴走 貓纜愛你遊」。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫成績85分、疫苗採購90分，使台北市長柯文哲4日痛批「去死吧」，陳時中5日上午則回擊柯文哲「沒口德」。面對陳時中的批評，柯文哲再嗆，怎麼會有這種自我感覺良好的人，阻擋BNT還敢說他沒口德，「你沒有醫德，還說我沒口德？」

柯文哲5日上午出席「揪伴趴趴走 貓纜愛你遊」記者會，被問到是否不認同陳時中防疫表現分數？柯文哲表示，「怎麼會有這種自我感覺良好的人？當台灣人民沒有記憶嗎？」去年疫情爆發的時候，在台灣打一支疫苗被當作賊一樣處理，為了要打疫苗得跑到他國、移送法辦。

柯文哲提及，自己最生氣的就是，「中央不是編列8400億的防疫特別預算嗎？怎麼會買不到疫苗？」最後搞到立陶宛、斯洛伐克不但買到疫苗，還有剩餘的可送台灣，「我就很想問，錢跑到哪裡去？怎麼會買不到疫苗？你不買疫苗、護航高端、阻擋BNT。」

柯文哲強調，自己對於阻擋BNT這事情最火大，「你不買（疫苗），但民間買了卻七擋八擋，你有沒有把台灣人民的生命當作一回事？你還敢說我沒有口德？你沒有醫德，還說我沒有口德？」