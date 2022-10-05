預付遊戲點數才能見援交辣妹　男子險遭詐騙9萬元

▲台南一名黃姓男子遭到假援交真詐騙，要求買12張總共9萬元遊戲點數，因黃男心有疑慮還遭對方恐嚇，二分局說明釋疑才讓他安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



網路援交一場空！台南一名黃姓男子透過LINE與正妹「婉柔」交友，對方自稱在酒店上班，願出場做全套性交易，不過要先買遊戲點數當作財力證明，交易完成後，下次再消費就會把點數全部還給他，黃男一共購買12張總共9萬元遊戲點數，因黃男心有疑慮還遭對方恐嚇，二分局說明釋疑才讓他安心。



35歲黃姓男子從沒交過女朋友，他在Line認識一名網友暱稱「婉柔」的網友，由於PO的照片面容姣好、身材火辣，加對方為好友，接著2人天天線上傳情。雙方LINE了一段時間後，對方透露自己有從事援交，黃男心癢難耐同意，於4日晚間10時許二人就相約援交，網友「婉柔」說，她們公司規定交易前必須先購買遊戲點數，將序號密碼拍照傳給她，證明有足夠財力，才可以外出援交。

黃男不疑有他，依言到超商購買了9萬元的遊戲點數，因為黃男購買遊戲點數後沒有馬上翻拍傳送給網友婉柔，立即遭到對方傳送血腥圖片，並以兇狠語氣恐嚇他趕快交付遊戲點數，否則他會很難看的。黃男心中覺得不妥，所以至市警二分局民權派出所諮詢，警員蔡佳憲、蔡韋緗向黃男說明，這是常見的詐騙手法，並舉出許多網路新聞為例，且說明近期常見詐騙手法案例向他宣導，才讓黃男從騙局中醒過來，並封鎖女網友的聯絡資訊，成功攔阻詐騙金額9萬元。



警二分局表示，假援交詐騙常見手法為購買遊戲點數，並以「訂金」、「保證金」等理由要求被害人購買點數並交付，待被害人上鉤後，遂使用恐嚇方式讓民眾心生畏懼誤入陷阱並難以自拔，警二分局提醒民眾應避免輕信陌生人所言匯款或交付遊戲點數，在疑似接獲詐騙資訊或是電話時，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。切勿照著對方指示購買點數或操作匯款，以免損失慘重、得不償失。