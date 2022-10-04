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辣妹「側乳當街炸開」太誘人！大媽凍未條飆罵：給我把衣服穿好

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡近日有一段影片在網上瘋傳，一名身材曼妙的正妹在商場逛街時，因穿著較為性感，竟因此惹怒一名大媽路人，還當街飆罵女子，要她「把衣服給我穿好來」，引發網友熱議。

綜合外媒報導，新加坡粉專「相信我，我是新加坡人」（Trust Me, I'm Singaporean）2日在Facebook上傳一段約6秒鐘的影片，只見當時有一名正妹正穿著藕色的連身包臀短裙，在商場內逛街。

由於裙子的設計相當火辣，因此女子露出了背部大片光滑雪肌，胸前渾圓的酥胸更是微微側露，讓她看起來嫵媚又妖嬈。可就在這時，影片卻突然傳來了一陣嘶吼聲。

▲▼新加坡一名女子因穿著清涼而在街上被路人大媽責罵。（圖／翻攝自Facebook／Trust Me, I`m Singaporean）

▲新加坡一名女子因穿著清涼而在街上被路人大媽責罵。（圖／翻攝自Facebook／Trust Me, I`m Singaporean）

原來，一名未入鏡的路人大媽忽然用英語對正妹破口大罵，警告她「最好給我把衣服穿好，你這件衣服很不得體」，讓人錯愕不已。然而，被罵的正妹並未理會大媽，反而是對著鏡頭微微一笑後，就快步離開。

影片曝光後立刻掀起網友熱議，不少人認為大媽對旁人語氣不善地指手畫腳「才是最不得體的事」、「大媽是在妒忌她嗎」、「到底關她什麼事」，但也有網友開玩笑道，「正妹錯的是她應該露前面，而不是後面」，紛紛對正妹表示支持。

事實上，這已不是新加坡大媽第一次當街斥責陌生辣妹「穿著過於清涼」了。此前南韓直播主Alice到新加坡旅行時，也曾因為穿著性感而在街頭被大媽訓斥，而在網上引發討論。

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關鍵字：

新加坡東南亞要聞大媽辣妹

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