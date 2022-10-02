手機簡訊突收「次世代疫苗預約通知」　指揮中心：是假的！

▲指揮中心澄清疫苗預約謠言。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近期流傳不明簡訊「COV1D-I9次世代疫苗預約通知，請於收到簡訊後3個工作天內進行預約」，中央流行疫情指揮中心今表示，經查此訊息並非官方發送，且指揮中心不會強制要求民眾需於三天內預約次世代疫苗，此為不實訊息，請勿輕信。

指揮中心發言人莊人祥表示，次世代雙價疫苗接種時程及開放對象，一律都是依照指揮中心記者會公布的新聞稿及手板資訊為主，針對不實資訊，請勿再轉傳與散布。

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另外，Moderna次世代雙價疫苗，已於今（2022）年9月24日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種，並將於本（10）月3日起開放第二階段，醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者接種。

預約COVID-19疫苗接種請參考疾管署官網COVID-19疫苗接種院所專區，並至各縣市公布COVID-19疫苗接種合約醫療院所預約。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢（如衛生福利部、經濟部、外交部、內政部及地方衛生局等），收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。

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