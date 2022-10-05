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大陸 大陸焦點 特派現場

539萬「防癌針」成分是可樂！大媽上當接種　家人追真相傻眼了

▲▼接種疫苗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸一名婦人誤信「防癌針」騙局，慘淪詐騙受害者。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

癌症是現代人的夢靨，坊間、網路上有很多防癌相關訊息，但不少人還是會因恐慌聽信偏方，掉入詐騙集團的陷阱。大陸浙江杭州就有一名57歲大媽誤信詐騙集團說辭，接種了一款號稱「打了就不會罹癌」的防癌針，對方還聲稱這一劑要價120萬人民幣（約新台幣539萬元），所幸大媽家人事後察覺不對勁報警，這場騙局才被揭穿。

綜合陸媒報導，這起事件發生在杭州市的蕭山區，一名李姓大媽日前經過當地一間新開幕的健康管理中心時，被門口熱情員工吸引，因而進店體驗足浴按摩等服務，久而久之就成為了店內常客，不僅儲值了10多萬人民幣（約新台幣44萬元），還與店內一名37歲董姓女員工培養出如同母女的感情。

報導指出，董女在今年年初向大媽表示，公司成功研發了一款「防癌針」，只要打了就不會得癌症，一劑要價120萬人民幣，「因為跟您關係好，給您內部價，38萬人民幣（約新台幣170萬元）一針」，且還可以用先前儲值的會員費用折抵，也會陪同一起去打針。對此，大媽聽了相當心動，決定接種防癌針。

▲大陸警方逮捕相關涉案人員。（圖／翻攝自環球網）

▲大陸警方逮捕相關涉案人員。（圖／翻攝自環球網）

董女接著就將大媽帶到一處飯店的房間內，並請一名曾為大媽按摩的「按摩師」和一名「公司高層」來為對方打針，期間還安排大媽喝下「酵素排毒水」，讓大媽不疑有他，事後陸續得手了21萬人民幣（約新台幣94萬元）。

大媽的家人發現短缺，詢問之下大媽才說出真相，家屬隨即帶著對方報警處理。警方針對此事展開追查，發現董女夥同同事王男、潘男實施詐騙，在無行醫資格的情況下，由王男購買注射針管、酒精、棉籤等物品，打算以可樂冒充「防癌藥物」，所幸負責施打的潘男擔心出事，僅用空針管扎一下「做做樣子」，才沒釀成大禍。

為此，董女、王男因涉嫌詐騙，已被檢察機關批准逮捕，潘男則被依法採取刑事強制措施，目前案件正進一步調查中。警方提醒，不要輕信購買各種以免費為名的保健品推銷活動，也不要相信所謂專家的誇張宣傳和神奇療效，更不要相信有「包治百病」的靈丹妙藥。

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