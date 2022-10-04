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南投縣長林明溱照片又遭盜用　網友歪樓：好險不是盜林明禎照片

▲南投縣長林明溱的名字及照片遭不肖人士盜用設立line假帳號。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣長林明溱的名字及照片遭不肖人士盜用設立line假帳號。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙集團猖獗，連地方各級行政首長都無辜淪為「共犯」：繼多位鄉鎮市長後，南投縣長林明溱的名字和照片上周也被發現被不明人士冒用、傳訊問好，緊急公告提醒民眾不要上當，不料才隔了一周，今天又發現詐騙集團又盜用新的照片繼續傳訊行騙，還寫道「如果有事我會盡力幫忙！」本案正由南投縣警方偵辦中。

縣府指出，上周有不肖人士盜用縣長林明溱的名字及照片設立line假帳號，從該假帳號LINE截圖看來，使用的是林明溱擔任立委時期臉形較豐潤的照片，還主動傳訊向民眾說「您好」，民眾不明就裡地回應，「南投縣長‧林明溱」臉書粉專於9月28日當天晚上緊急PO文呼籲「這真的不是南投縣長林明溱」，並報案處理。

▲▼南投縣長林明溱臉書粉專上周才PO文呼籲勿信line假帳號，今天又被盜用另一張照片傳訊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投縣長林明溱臉書粉專上周才PO文呼籲勿信line假帳號，今天又被盜用另一張照片傳訊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣長林明溱的名字及照片遭不肖人士盜用設立line假帳號。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府表示，今天又發現林明溱的照片和名字遭冒用於網路社群，不僅使用其縣長任內穿西裝打領帶的照片，該假帳號還傳訊寫道：「這是我的私人（帳）號，如果有事需要我幫忙，可以在這裡找我，我會盡力幫忙！」而且明明打著縣長名義，卻又說「最近工作有調動，如果方便，明天過來『公所』找我座談！」，不知情的民眾接到訊息後仍回覆「感恩」的LINE貼圖。

▲馬來西亞女星林明禎。（圖／翻攝自IG）

▲馬來西亞女星林明禎。（圖／翻攝自IG）

網友見狀紛紛表示：「真的很嚴重！一定要早日查到不肖人士！」也互相提醒「只要縣長跟我借錢…那帳號一定是假的。」不過也有人聯想到跟林明溱名字相仿的大馬女星林明禎，歪樓說：「幸好他不是放馬來西亞那位寶島娛樂城（林明禎所代言線上遊戲）的照片！」

縣府再度提醒民眾，網路詐騙多，如遇有親朋好友以line通知帳號更換時，務必向本人求證確認，如要求匯款，更要提高警覺，或撥打165反詐騙專線尋求協助。

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