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社會 社會焦點 保障人權

目睹台人遭活活打死！20歲男逃出柬埔寨曝黑幕...只想見阿公阿嬤

記者唐詠絮／彰化報導

1名未滿20歲的阿中(化名) 沉迷電競遊戲，被詐騙欠下12萬元， 6月底看到臉書應徵高薪客服工作前往柬埔寨，進到園區被中國籍老闆扣護照、手機，曾親眼目睹有台灣人被活活打死，還曾因「業績差」被關進「小黑屋」1個多月、連續7天被電擊、毆打，上週六（10/1）在快樂天堂基金會協助下，逃回台灣。

▲▼阿中(化名)與快樂天堂基金會董事長張雪如。（圖／快樂天堂基金會提供，以下同）

▲阿中(化名)與快樂天堂基金會董事長張雪如。（圖／快樂天堂基金會提供，以下同）

「我只想回去看阿公、阿嬤！」阿中因家庭發生變故，甚至家裡為了救他，積欠地下錢莊100多萬元，錢匯過去，人卻沒救回來，家裡已經沒錢支付他的機票錢；9月22日跟同伴一起逃出園區、躲在某旅館的阿中，隨時都有可能被中國籍老闆找到，甚至有生命危險，經柬埔寨當地善心人士與台灣朋友幫忙下，輾轉找到「快樂天堂基金會」，由基金會協助在上週六返台，至今仍非常得驚惶說，「還有很多人回不來！」、「簡直是人間煉獄」。

▲▼阿中(化名)與快樂天堂基金會董事長張雪如。（圖／快樂天堂基金會提供，以下同）

阿中說，「波客山」園區非常大，一間辦公室裡至少有100多人，台灣、中國、馬來西亞各國籍都有，也分成好幾個「小老闆」管理，只要不是中國籍，大多都是被騙去做詐騙，只要不從、打瞌睡或業績不好，就被電擊、棍棒毆打伺候，他甚至有一整個禮拜24小時都在電腦前「拼業績」。

「不達標就弄死你、就繼續打你！」阿中7月底曾連續一週被中國籍老闆帶到「小黑屋」，直接被電擊棒電、木棍毆打四肢、肚子，有時雙手還被上手銬，被照三餐電擊、歐打，拳頭重擊頭部、臉部也被皮帶打到流血，就這樣被關了一個多月，期間還不時聽到痛哭、哀嚎、尖叫聲，他只覺得「這裡根本是人間煉獄」，一天只給一餐，也不是天天有，甚至不給水，他曾靠一瓶300CC的小瓶裝水撐一個星期，沒有水只能喝水龍頭的水，一度痛苦到希望乾脆死了算了。

阿中還親眼目睹一名台灣年輕男子因打瞌睡，被老闆跟同夥拿電擊棒、鐵棍朝頭部猛Ｋ至少10多分鐘，頭都被打爛了，沒有呼吸心跳，就被拖走了，不知下落、也有其他人親眼見到一名不知國籍的男子因說錯話被活埋。

▲▼阿中(化名)與快樂天堂基金會董事長張雪如。（圖／快樂天堂基金會提供，以下同）

▲阿中(化名)與快樂台灣民眾黨市議員參選人黃國晏。

阿中說，因在柬埔寨擄人詐騙案在台灣新聞鬧大了，柬埔寨當局開始對所有園區進行大掃蕩，中國籍老闆原本還想要轉賣這批被騙的人，把護照、手機丟還給他們，阿中與另兩個台灣人互相幫忙，趁亂跑回宿舍拿行李逃跑，互相踩背、拖拉越過2、3公尺高的圍牆後，眼見警衛就在後面趕來抓人，3人跟一群逃跑的人往馬路上衝，一開始在路上瘋狂攔車，後來在當地人幫助下叫車，輾轉躲到市區，找到當地善心台人幫忙。在快樂天堂基金會協助下順利買到機票，並在黃國晏協助下，讓基金會先安置。

張雪如表示，阿中從上月22日（9/22）逃出至今仍餘悸猶存，很難想像一個20歲的孩子在柬埔寨歷經詐騙集團兇殘、一度面臨生死關頭，甚至親眼目睹同胞慘死，據當地善心台人指出，還有很多弱勢孩子困在柬埔寨；阿中也表示，他曾見過身障的台灣人也受困在園區，基金會會繼續伸出援手，也希望他們能獲得更多人的幫忙，平安回到台灣。

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