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雲林尚青！縣府助百位青農與、通路業者建合作產銷平台

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會邀請國內通路業者共同辦理「雲林尚青，契作媒合慶豐收-商機通路媒合活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲在農村雲林仍有許多優秀具潛力的青農努力著，積極行銷品牌並拓展通路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府農業處與雲林縣農會邀請國內通路業者共同辦理「雲林尚青，契作媒合慶豐收-商機通路媒合活動」，包含台灣無印良品公司、玉美生技公司、南仁湖育樂公司等通路代表，吸引逾百青農參與，建立多元品項等即時產銷合作連繫平台，可望達到「專業生產、穩定供貨、契作需求、品項調配」分工合作模式。

雲林縣長張麗善表示，在農村雲林仍有許多優秀具潛力的青農努力著，積極行銷品牌並拓展通路，縣府也將持續輔導雲林農村青年產業升級，發掘適合標的市場及規劃妥切之媒合方式，適性媒合有效達成目標，開拓商機與視野，同時鼓勵農村青年彼此間互相交流學習合作，汲取不同產業特色經營模式與推動經驗，發展農業技術傳承及強化，帶動產業成長與進步的動力。

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會邀請國內通路業者共同辦理「雲林尚青，契作媒合慶豐收-商機通路媒合活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲藉由建立多元品項等即時產銷合作連繫平台，可望達到「專業生產、穩定供貨、契作需求、品項調配」分工合作模式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

媒合活動現場由合作社及通路採購代表的經驗分享，使青農了解自身產品優勢及合適通路，藉此達到拓展輔導業者之銷售視野以及協助青農通路上架，以利打開輔導青農產品能見度與知名度，提升實質銷售績效，促進雲林農業永續發展。

並展示去年度商品化加值輔導成果，包含「有朝一日西螺小農」、「洋洋蔬果園區」、「迴游田洋章魚蔬果溫室」、「丸順農業科技南瓜先生」、「我爸種的農產行」等品牌農家，期待今年度有更多青農加入輔導計畫行列。

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會邀請國內通路業者共同辦理「雲林尚青，契作媒合慶豐收-商機通路媒合活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲延續去年度青農輔導計畫執行成果，農業處頒發感謝狀予去年度績優合作通路業者，感謝協助超過30位農家商品於通路穩定供貨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府農業處說明，今年將持續輔導加值本縣潛力農村青年產業、品牌與商品化加值輔導及協助青年產業介接中央資源等，提高雲林青農之競爭力與價值。更多資訊請鎖定雲林縣政府農業處FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/yunlinfarm

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會邀請國內通路業者共同辦理「雲林尚青，契作媒合慶豐收-商機通路媒合活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府農業處與雲林縣農會邀請國內通路業者共同辦理「雲林尚青，契作媒合慶豐收-商機通路媒合活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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