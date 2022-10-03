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2022西螺七崁武術嘉年華　10／8、9文昌國小再現風華

▲西螺七崁武術文教基金會對去年因疫情不得不停辦嘉年華活動，今年以《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫主題，在10月8日、9日於文昌國小廣邀武館師父共同聯演，再現昔日西螺七崁武館風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺七崁武術文教基金會對去年因疫情不得不停辦嘉年華活動，今年以《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫主題，在10月8日、9日於文昌國小廣邀武館師父共同聯演，再現昔日西螺七崁武館風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺七崁武術文教基金會對於武術扎根工作不餘遺力，歷年西螺七崁武術嘉年華的主軸活動「西螺七崁武術大會師」，受到熱愛七崁武術的鄉親注目，去年因疫情不得不停辦，今年以《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫主題，在10月8日、9日於文昌國小廣邀武館師父共同聯演，再現昔日西螺七崁武館風華。

每年的西螺七崁武術嘉年華活動都會有一個主題，凸顯七崁武術的文化特質，曾分別呈現過振興社、勤習堂、武野館三大流派武館師父的武術套路，近年經西螺七崁武術文教基金會再深入挖掘武館的內涵、曲館、後場等，今年特別呈現的是傳統獅頭製作、獅頭繪本、武術與書法、武術與舞蹈。這項活動也是體育署2022年運動i臺灣計畫2.0補助的「運動文化扎根專案」地方特色運動。

▲西螺七崁武術文教基金會對去年因疫情不得不停辦嘉年華活動，今年以《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫主題，在10月8日、9日於文昌國小廣邀武館師父共同聯演，再現昔日西螺七崁武館風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲以獅頭為主題，故根據彰化「振興社」陳文俊師父對獅頭的考究，邀請虎尾國小校長洪孟真編寫、台南二中美術老師洪孟芬協助作畫，姊妹攜手完成《Cool 獅頭》繪本。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺七崁武術文教基金會說明，因以獅頭為主題，故根據彰化「振興社」陳文俊師父對獅頭的考究，邀請虎尾國小校長、前安定國小校長洪孟真編寫，並力邀胞姊、台南二中美術老師洪孟芬協助作畫，姊妹攜手完成《Cool 獅頭》繪本。洪孟芬老師是台南二中美術班的素描老師，長期投入繪畫教學工作，培植臺南地區年輕的美術青年種子，繁重工作之餘也不間斷繪畫創作。

「武術與藝術的呈現」，西螺七崁武術文教基金會指出，七崁武術發展過程中，曾有幾位師父熟稔製作獅頭，而目前還能以黏土捏塑獅頭、紙糊黏土再脫模的獅頭，據悉只剩西螺的現年70多歲的鍾進權師傅，鍾師傅對這項技術充滿熱情，體力也很充沛，常有武館向其訂購，所製的獅頭盛具口碑。

鍾進權師傅用黏土捏塑成獅頭模樣，第一層糊上拜拜用的金紙，第二層以後再糊上水泥袋的紙，總共黏8至10層脫模而成。鍾師傅有藝術天分、學習舞獅、對製作獅頭有興趣，就他個人來講，純粹是個人興趣，對七崁武術文化來說是很難得，所以今年會特別呈現鍾師傅製作獅頭的影音紀錄片，而最新作品「青頭火焰獅」獅頭，將於10月8日活動現場開光點眼、舉行青頭火焰獅首演。

西螺七崁武術文教基金會強調，盼願藉由辦理武術嘉年華活動，增加民眾參與武術運動的意願，使練武健身蔚為全民運動，更成就「傳承武術生活、宏揚生活武術」與「習武振七崁」的武術文化工程。

▲西螺七崁武術文教基金會對去年因疫情不得不停辦嘉年華活動，今年以《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫主題，在10月8日、9日於文昌國小廣邀武館師父共同聯演，再現昔日西螺七崁武館風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺七崁武術文教基金會盼願藉由辦理武術嘉年華活動，成就「傳承武術生活、宏揚生活武術」與「習武振七崁」的武術文化工程。（圖／記者蔡佩旻攝）

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