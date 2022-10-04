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韓國瑜說他連任是正常　當選後會不會「落跑」？陳其邁92字回應

▲▼陳其邁纖細手指被讚爆真香。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁纖細手指被讚爆真香。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁在連任之後，民眾都會關心他的下一步會不會像前市長韓國瑜一樣「半途」問鼎總統大位，或是轉向中央劍指行政院長，對此陳其邁肯定的說「不可能落跑」，同時強調「台灣不缺總統候選人」。

高雄市長陳其邁在2年拚4年的過程當中，繳出的成績單讓不少民眾給予高度肯定，就連韓國瑜都認爲他當選連任是「正常」、柯志恩當選是「奇蹟」；但坊間也質疑，陳其邁連任當選之後，會不會像韓國瑜一樣轉戰總統大選，或是像是前市長陳菊轉往中央，記者透過高雄市府發言人張硯卿詢問，陳其邁給了答案。

▲陳其邁專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁表示「台灣不缺總統候選人」 。（圖／記者吳奕靖攝）

他說：「我不是『吃碗內看碗外』，我就專心把市長做好，這是我的承諾，我也不會所謂坐一山看那一山，這也不是我的風格」。「不分政黨，想選總統的人非常多，有人生下來立志當總統也有，台灣不缺總統候選人」，陳其邁用堅定的眼神告訴記者，他會落實自己的承諾，為高雄市民繼續打拼。

高雄市長補選時，他喊出「2年拼4年」，日前陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪，聊到每天「緊緊緊」跑行程的事說，這本來就是市長的工作，隨時都要有一群人站在第一線，24小時為民服務，但強調「還好啦，心裡要有覺悟」，因現在想的都是未來4年攸關高雄的發展。陳其邁更透露每天都很晚睡，其實都在「沉靜心情、補充訊息」。

問他2年拚4年時間緊迫，每天為了拚市政跑行程不累？陳其邁正經的說，市長工作繁多，常常面臨各種不同且多樣性事件，隨時都要處理，沒辦法有所謂的「上、下班」，當市長是無法擁有「一段時間」能靜下來的，對體力是比較大的挑戰。不過，陳其邁認為，這是優點也是缺點，缺點是睡眠品質不好的他無法睡得很沉，平均每天只睡3、4小時，優點則是隨時都可睡，因當立委時常常高鐵來回練就了一身「車上睡覺功夫」，現在只要到六龜、美濃等路途較遠的行程，在車上都能交替著補足睡眠。

陳其邁提到，民眾期待市長站在第一線，所以市府隨時要有一群人，警消、醫療等同仁很辛苦，尤其防疫期間，很多人不眠不休維持這個城市的運作。說到這，陳其邁說，「也還好啦，心裡要有覺悟，要努力往前衝」，所以爭取連任，他再次喊出「再拼四年」。

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