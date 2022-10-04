陳時中要引進千輛Youbike 2.0E　長輩外出更便利、上班族使用更省力

▲「北北基桃大首都圈E騎動起來E起拚未來」林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬聯合記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨北北基桃市長參選人陳時中、林佳龍、蔡適應與鄭運鵬，4日合體發表大首都圈共同宣言，訴求共榮共好。陳時中在臉書表示，今天提出4大主張，包括成立「台灣首都願景規劃委員會」、成立「首都區域治理論壇」及「專責行動辦公室」、建置大首都捷運路網，以及引進千輛 Youbike 2.0E，讓北北基桃的市民朋友共好。

陳時中在臉書表示，首先，要感謝其他三位和他並肩作戰的台灣隊友，基隆市長參選人蔡適應、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬，今天齊聚一堂，從雙北雙箭，現在擴展至四箭齊發，「這支夢幻隊陣容，越來越強大」。

「除了台北更好，我還希望台灣共好。」陳時中說，北北基桃無論在工作就學、交通建設與地理環境，都有密不可分的關係，為實現公共利益的最大化，彼此透過夥伴關係，區域聯合治理有其必要。

陳時中說，面對高達1000餘萬的區域人口，按部就班把跨區協調做好，加速整體進步，進而成為區域治理的典範。帶領全國共同向前，使大台北首都圈的發展能與大東京、大首爾的格局並駕齊驅。

陳時中說，今天北北基桃4位民主進步黨候選人，聯合公布四大共同主張：

1.四大城市產官學界，共同成立「台灣首都願景規劃委員會」。

2.針對首都治理計畫，成立常態運作的「首都區域治理論壇」及「專責行動辦公室」。

3.四大議題擇先處理，從交通、流域、環境、產業進行區域合作，並以此確立發展目標：建置大首都捷運路網、流域治理韌性城市、淨零減碳永續環境、首都產業分工共榮。

4.推出電動輔助自行車「Youbike 2.0 E」，台北市是一個高齡化城市。陳時中說，希望再引進千輛 Youbike 2.0E，讓長輩外出更便利，上班族使用更省力。串聯北北基桃，共同規畫Youbike 2.0E，讓大首都生活圈的公共自行車系統漸趨一致。

陳時中表示，要達成上述重大目標，需要4位未來的市長彼此合作，結合各自長才，眾心成城，提出相互流通串連的政策內容。4人的合作有如淡水河，這條北台灣的母親河，浩浩湯湯豐沛北北基桃，我將以淡水河流域為範疇，盤點其中相關計畫與政策。與三位隊友同心打拼，不僅為了讓台北更好，更是為了北北基桃的市民朋友共好。

陳時中說，11月26日的選舉，台灣將面臨前所未有的嶄新改變，北北基桃率先走在前頭，聯結中央、團結地方。咱來做伙拚，具體實踐互動共好的精神，「我也要再次感謝三位夥伴今日前來合體。11月26日，我們一定贏，咱一定贏」。