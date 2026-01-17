旅美藝術家吳燕如「Sa Ra Ba 姿」　義賣募123萬助屏基

▲藝術家吳燕義賣個展於屏基登場，穿紅色衣服者--吳燕如；穿白袍者--吳榮州院長。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院文化藝廊17日上午舉辦旅美藝術家吳燕如（J.H）「Sa Ra Ba 姿」義賣個展開幕，展出1984年至2025年作品，完整回顧其橫跨四十餘年的創作歷程。藝術家以「告別」為題，透過藝術為人生作一交代，展覽畫作義賣所得全數捐助屏基興建智能醫療大樓，首日即售出15幅、募得123萬元，展期至1月30日止。

「Sa Ra Ba」源自日文「再見」之意，而「姿」，則象徵人在世界中站立的樣態。吳燕如女士以此為展名，既是對創作生涯的回望，也是對生命階段的深層回應。她直言，這次展覽的本質並非單純展售作品，而是對人生的一個「交代」，透過藝術，完成一場溫柔而清醒的告別。

吳燕如的人生軌跡，宛如一張橫跨城市與國度的精神地圖。從雨港與台北啟蒙感知與初心，高雄醫學院與高雄城市滋養青春與能量；其後於商城與大阪的生活經驗，卻在繁華中遭逢生命的苦難，使創作逐漸轉向內省；旅居洛杉磯與美國期間，則在多元文化的碰撞中，重新打開觀看世界的視角。最終，回到屏東、落腳屏基文化藝廊，成為她生命與創作沉澱、收束與轉化的重要所在。

在藝術表現上，吳燕如女士的創作遊走於具象寫實、印象光影與抽象表現之間。具象中，形體承載情感重量；印象之時，光影引領感知流動；抽象之境，筆觸本身即成為情緒與存在的表述。風格的轉換不只是技法演進，更是生命感知層層推進的軌跡。

值得一提的是，本次展覽同時以義賣形式進行。藝術家將原本不對外出售、長年珍藏的作品重新整理並釋出，並非基於市場考量，而是視為一種「生命清理」的儀式。吳燕如女士形容，這就像一位即將遠行、不再回頭的旅者，在啟程前選擇卸下所有行囊，只留下最純粹的自己，乾淨而無憾地與世界道別。

吳燕如女士自高醫藥學系畢業後, 因對藝術的熱愛，毅然轉向創作之路，於80年代旅日、美，學習繪畫，並取得美術研究所碩士學位。多年來，她不僅投入藝術教育，更專注於創作實踐，從具象到抽象、版畫、粉彩、油畫皆能自在駕馭。隨著生命歷練與心靈沉澱，她的作品逐漸映照出對無常的體悟，並以一貫的開朗與樂觀，回應人生的起伏，尋找內在的解放與安然。