侯辦嗆林佳龍「政策抄襲控」　林競辦諷：侯市府何來政績可抄？

▲新北市長候選人林佳龍 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市長選戰炮火激烈，民進黨新北市長參選人林佳龍近期拋出不少政見，而新北市長侯友宜競選團隊4日則嗆林是「政策抄襲控」，許多政策是抄襲侯市府規劃，對此，林佳龍競選辦公室批評，侯陣營執政12年來，端不出成績單，能講的都是「五股垃圾山」、「新泰塭仔圳」，4年來只有29分之3區的政績，不知道要抄什麼。

侯辦發言人陳柏翰表示，3個月來，林佳龍雖陸續發布許多政策，但很多都是既有規劃的，像是這兩天所謂的溪北捷運，根本就是市府規劃中的五泰輕軌加上泰板輕軌，只是換個名稱而已，和剛參選時喊出的成家基金，如出一轍，換個名字，其他幾乎照抄。

陳柏翰酸，其他像是「新北文化季」、「淡江大橋跨年活動」等，林佳龍都是照本宣科新北既有的「新北市多元文化節」，以及去年跨年新北在淡江大橋放的煙火。只能說，林佳龍可以是「政策控」，但不能「月月都抄襲，月月被抓包」。

對此，林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，謝謝侯團隊利用新北市長選舉進行2024大選的布局之餘，還拿來幫林佳龍宣傳政見。可惜侯友宜沒有政策、拒絕辯論，團隊成員也跟著不知所云。

李坤城指出，今天是重陽節，單就長輩福利政策「65歲以上老人假牙補助」、「敬老愛心卡點數更多功能增加」、「重陽禮金加碼至1600-2000元」都相當受到期待，也都是侯陣營執政12年來不願推動的。

對於政策攻防，李坤城強調，侯陣營說不清楚的政策讓林佳龍來說，「選佳龍，10 在好」政見，包括「65 歲以上長者假牙補助」、「青年成家基金 10 萬元」、「敬老愛心卡加碼至 600 點」、「公托 2-3 歲新增 300 班」、「增建社會住宅 2 萬戶，捷運沿線 3000 戶」、「每月綠色交通 500 點」、「首都圈電子月票，北北基桃暢行無阻」、「補助女性凍卵 3 萬元」、「危老都更 4 年 4 萬戶，一坪換一坪」、「興建溪北捷運」等，侯友宜支不支持，講清楚。

李坤城批評，侯陣營執政12年來，端不出成績單，能講的都是「五股垃圾山」、「新泰塭仔圳」，卻列舉不出其他的市政，除了五股、新莊、泰山，新北市還有其他26區需要市政建設。李坤城說，整體來說，侯團隊缺乏首都圈的宏觀政策願景與整體的國土規劃，低估新北市的潛力，4年來只有29分之3區的政績，不知道要抄什麼。

對於政策抄襲的指控，李坤城表示，如果侯團隊真有政績可抄，為何在遠見、天下雜誌的評比中，城市競爭力一掉再掉？侯市長的競選代表字選了「越」，真的是「做得越久，成績越差」。

李坤城批評，侯友宜分心想選總統，面對市政無心又無力，不但交不出成績單，還指控別人抄襲，十分荒謬。李坤城說，侯團隊應該列舉所謂「好好做事」的重大建設成績單，「好好跟市民報告四年超過7000億的預算究竟花到哪去！」