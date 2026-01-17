36支處測速全公開！屏東警科技執法地圖上線　事故熱點一查就有

▲屏警建置測速照相及科技執法地圖」公開。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為降低交通事故、強化風險提醒，屏東縣政府警察局建置「測速照相及各類科技執法地圖」，並自2026年起定期於官網公開固定式測速照相設置資訊，讓用路人可即時查詢高風險路段，提早警覺、依速行駛。警察局強調，科技執法重在預防與提醒，透過公開透明與精準配置，引導駕駛守法減速，讓民眾都能平安回家。

警察局指出，本縣固定式測速桿共計36處，考量執法資源最佳化，目前實際配置雷達主機為36套，並採「情境管理」策略，透過資源轉移與主機不定期輪替，結合事故與違規態樣分析，讓設備配置能與事故熱點對接，把有限資源用在最需要的地方，逐步引導駕駛養成守法減速習慣，朝「事故減量」目標前進。



為使調整機制制度化，警察局自2025年12月起定期召開執法設備研討會議，依各分局轄內最新事故數據與路段風險變化，動態檢討36套主機的設置位置；每次調整後，將同步更新地圖資訊，提供民眾清楚、即時的查詢管道，以透明換取信任，以提醒取代對立，展現「執法有溫度」的治理理念。



警察局說明，「測速照相及各類科技執法地圖」整合測速照相與各類科技執法點位資訊，民眾可於官網進入地圖頁面，依鄉鎮、市區、路名或位置查詢，亦可搭配行前規劃路線，掌握行經路段之風險提醒，讓資訊更易懂、使用更直覺，提升民眾「看得到、用得到」的安全感受。



警察局提醒，除固定式設備外，針對特定事故熱點與時段風險，仍將搭配移動式測速等機動取締；用路人切勿心存僥倖，務必依速限行駛、遵守交通規則，共同維護屏東觀光與居住環境的安全品質。



警察局長甘炎民表示，公開地圖不是要「罰得更多」，而是要「少出事故」；他對「測速照相及各類科技執法地圖」深具信心，期待透過持續更新、精準配置與透明溝通，讓每一次提醒都成為守護，與縣民一起把回家的路走得更安心、更長久。

【相關查詢資訊】

屏東縣政府警察局官方網站：https://www.pthg.gov.tw/PCPB/Default.aspx

測速照相及各類科技執法地圖：https://map-pingtung.shvdp.com/