紅崴攜手「趕路的雁」築起反毒防線　守護家庭與下一代

▲紅崴科技舉辦反毒宣傳公益活動，結合電影與互動體驗，提升民眾識毒、拒毒意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新興毒品樣態不斷翻新、吸毒年齡層逐漸下探，對家庭與社會造成長遠衝擊，紅崴科技17日舉辦反毒宣傳公益活動，攜手社團法人中華趕路的雁全人關懷協會、中華民國多層次傳銷商業同業公會及台南市青年杏林醫學教育協會，共同推動反毒教育，號召來自北中南的民眾參與，盼從生活中強化識毒、拒毒意識，成為守護家人的反毒防護網。

新興毒品越發越氾濫，吸毒人口更逐漸年輕化，造成許多社會問題，這次特別邀請趕路的雁全人關懷協會的廖秋欽理事長、周宜賢執行經理所帶領的團隊前往紅崴科技總部進行宣導。

活動透過多元方式進行，包括觀賞以色列互動3D電影《毒品對大腦的傷害》、真實事件改編的本土電影《宇裂芯沉》及《你擁有美好的人生》，並結合仿真毒品識別、有獎徵答等互動設計，讓參與者以更直觀方式理解毒品對身心健康、家庭關係與人生發展的嚴重危害。

活動開始前，主辦單位發送宣誓小卡，邀請參與者寫下反毒承諾與心情，並為正在努力戒毒的人加油打氣，象徵每一個人都是反毒家園的一份子。趕路的雁全人關懷協會由理事長廖秋欽、執行經理周宜賢率領團隊到場宣導，分享陪伴戒毒者重返生活的實務經驗。

周宜賢也邀請戒毒講師蔡昕閶現身說法，分享自己年少時在朋友慫恿下誤觸毒品，造成家庭傷痛的親身經歷。他坦言，毒品不但沒有帶來快樂，反而讓人生一步步崩解，所幸在「趕路的雁」協助下戒毒重生，也語重心長提醒在場民眾：「毒品真的不好玩，也不快樂。」

透過影像與真實故事交織，大人與學童對毒品危害有更深刻體認，不少參與者表示，這樣的宣導方式比單純說教更有震撼力，也更能堅定「不碰毒」的決心。

紅崴科技暨腳的眼鏡愛心慈善會理事長謝進興博士表示，紅崴長期推廣健康理念，深知調養健康是一輩子的事，但一旦染上毒品或賭博，往往害人害己、難以回頭。他指出，毒品樣態日益多元，對下一代的威脅更甚，唯有結合產業、政府與學校力量，從源頭防治，才能築起更綿密的反毒防護網，守護青少年的健康與未來。