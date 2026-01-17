強化公共場所防災意識　台南市消防局後甲分隊前進南紡購物中心宣導

▲台南市消防局後甲分隊前進南紡購物中心辦理防災宣導，向民眾講解地震與火災應變觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升民眾防災知能與緊急應變能力，降低災害事故造成的傷害，台南市消防局第七救災救護大隊後甲分隊於17日前往人潮密集的南紡購物中心，辦理防災安全宣導活動，針對防震應變、住宅用火災警報器、鋰電池安全、爆竹煙火使用及一氧化碳中毒防範等重點議題進行說明，透過實務講解強化民眾自我保護能力。

消防人員指出，南紡購物中心屬大型公共場所，平時人流頻繁，一旦發生災害，後果恐不容小覷。活動中特別向民眾宣導地震發生時「趴下、掩護、穩住」的正確避震觀念，並提醒平時就應留意逃生動線及緊急出口位置，才能在突發狀況下迅速反應，確保自身安全。

在火災預防方面，消防人員向民眾說明住宅用火災警報器的重要性，提醒應於住家寢室、走廊等處設置住警器，以利及早偵測火災、爭取寶貴逃生時間；同時也加強宣導鋰電池正確充電與存放方式，避免過度充電、摔落或置於高溫環境中使用，降低起火風險。

此外，鑑於節慶期間爆竹煙火使用頻率提高，消防人員也提醒民眾選購合格產品，並於空曠、安全場所施放，切勿讓孩童單獨操作；針對一氧化碳中毒防範，則呼籲保持室內通風、確保熱水器正確安裝，並定期檢查燃氣設備，避免憾事發生。

第七救災救護大隊大隊長石家源表示，公共場所防災宣導能有效提升全民安全意識，透過面對面解說，讓防災知識貼近日常生活，民眾在災害發生時才能冷靜應對，降低事故風險。

消防局長楊宗林指出，防災工作須從平時扎根，消防局將持續走入商場、市集及人潮聚集場所辦理宣導，深化正確防災觀念，共同守護市民生命與財產安全。



市長黃偉哲則表示，市府高度重視公共安全，未來將持續推動多元防災教育，結合宣導與實作，全面提升市民防災韌性，打造安全、安心的宜居城市。