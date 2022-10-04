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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁競總發言人出爐！棄2美女前主播　她3度擔任「苦主」

▲▼爭取連任「意外落馬」！高閔琳今最後總質詢，陳其邁暖送苦茶激勵。（圖／記者吳奕靖攝）

▲爭取連任「意外落馬」！高閔琳最後總質詢，陳其邁暖送苦茶激勵。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁宣布，再拚四年競選辦公室發言人由高雄市議員高閔琳接任，陳其邁表示，高閔琳對市政相當熟悉，對於問政表現和地方服務的努力有目共睹，也曾於2018、2020擔任陳其邁競選市長時的發言人，合作順暢、默契良好；加上先前次市長選舉及補選，這次已是第三度出任，未來盼借重高閔琳的論述能力，持續爭取市民認同。

陳其邁表示，高閔琳是倍受北高雄大岡山地方肯定的議員，更是一位認真、努力、充滿熱情的政治工作者；未來高閔琳將在競選辦公室協助團隊，進行選舉相關新聞議題的發言工作，進而增進團隊對於媒體朋友的服務能量，以及民眾的溝通。

高閔琳說，在議會質詢監督市政時，陳其邁市長總是對答如流，市府團隊也能即時以兩年拚四年的效率回應民意需求；無論是超前部署的防疫作為、招商引資的突破、積極建設交通與發展藝文活動，鄉親市民和她都對市長及市府團隊的表現皆相當肯定。

▲▼爭取連任「意外落馬」！高閔琳今最後總質詢，陳其邁暖送苦茶激勵。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高閔琳出任陳其邁競選總部發言人。（圖／記者吳奕靖攝）

市議員高閔琳強調，高雄現在起飛當中，她身為民進黨員及議會成員，有責任協助市長繼續連任，而議會過半更是重中之重的目標，這是她在加入競選團隊後要努力的目標；她也不會荒廢對大岡山鄉親的地方服務，將努力直到議員任期的最後一天，才能不愧鄉親多年來的栽培與支持。

其實會由高閔琳來出任發言人，其實在9月21日進行高閔琳在議員任內最後一次總質詢的時候，結束當下，高雄市長陳其邁也來到台下給她祝福，除了有花束之外，還有一瓶苦茶，他說，年輕人要多磨練，路沒有平順的，但都是養分，最後也笑說「不能講太多好話，要每天電她、磨她，叫她繼續衝」，這個時候就已經埋下伏筆。

陳其邁先前延攬前三立主播張硯卿，以及前台視主播周璟瑜擔任市府發言人，外界也預期兩人在選戰逼近之際，也可能轉任競選總部，結果出乎意料是由高閔琳擔任發言人。

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