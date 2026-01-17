　
社會 社會焦點 保障人權

殺死天珠商人判無期　主謀多被收押96天！討國賠48萬法官不准

▲▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲台中天珠商人命案主嫌黃焌柚近日突然請求國賠，稱自己遭羈押時，多押了96天。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

2019年殺害天珠商人的主嫌黃焌柚被判處無期徒刑確定，但他認為自己被收押時，多押了96天，向台中高分院請求國賠48萬。地院認為，黃焌柚依速審法確實多受羈押，但已經算入假釋折抵期，不應重複請求損害賠償，判他敗訴。

台中珠寶商黃焌柚與張姓天珠商人合夥，但卻產生嫌隙。黃男與多人合謀後，2019年11月間將張男約出，眾人抓住他後，狂刺35刀殺害張男，並奪走他身上價值上千萬元的14顆天珠。黃男一度遭判處死刑，但又獲改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院駁回上訴，黃男逃死定讞。

當時該案引起社會矚目，主要在於雙方爭執點因為「天地眼中眼」天珠，該天珠價格不菲，加上黃焌柚等人手段兇殘，甚至計劃埋屍棄屍。

黃焌柚現已經發監執行中，近日卻提出國家賠償，黃焌柚主張，依刑事妥通審判法，當時前後被延長羈押多次，本來應該是2023年1月17日就獲得釋放，卻一路被台中高分院羈押到2023年6月21日，違反延長羈押共96天，造成他身心痛苦，請求台中高分院國賠48萬元。

台中高分院則說，黃焌柚所犯強盜殺人罪遭判處無期徒刑宣告褫奪公權終身，也已經經過最高院駁回上訴後確定。所受羈押期日，均已算入無期徒刑假釋的執行期間，不應重複請求。台中地院簡易庭認為，黃焌柚確被多羈押96天，但也已經給予折抵，可提前報假釋，既然已經轉化為刑期執行，損害便已經消失，若再獲得金錢補償，黃焌柚獲得雙重利益，有失公平，因此駁回請求。

01/15 全台詐欺最新數據

508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

殺死天珠商人判無期　主謀多被收押96天！討國賠48萬法官不准

台中天珠商人命案黃焌柚國賠

