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斗六雙十社造森巴嘉年華踩街遊行　膨鼠公園重現大型節慶活動

▲今日上午斗六市公所特別辦理嘉年華啟動記者會，邀請各社區森巴舞團率先表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所今日上午特別辦理嘉年華啟動記者會，邀請各社區森巴舞團率先表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「一起森巴跳舞吧！」斗六雙十社造嘉年華與雲林街頭藝人第三屆音樂會即將於國慶日在雲林膨鼠森林公園熱情登場，邀請斗六社區、學校團體、雲林縣街頭藝人協會以及專業森巴鼓團齊聚一堂，於慶典中展現自我、發揮創意，延續前年的斗六社造嘉年華，重現大型社造節慶活動。

斗六市公所今（3）日特別辦理嘉年華啟動記者會，邀請各社區森巴舞團率先表演，特殊醒目的造型、熱情活力的裝扮及吸睛亮眼的道具，充分展現斗六魅力；市長林聖爵表示，除了嘉年華的精彩走街遊行之外，也邀請相關表演團體於公園周邊以不同型態之藝術點作活動串聯，推廣在地之風俗、人文、社區、藝術、文化產業等，達成促進地方發展及創造斗六地區經濟效益。

▲今日上午斗六市公所特別辦理嘉年華啟動記者會，邀請各社區森巴舞團率先表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所今日上午特別辦理嘉年華啟動記者會，邀請各社區森巴舞團率先表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所說明，10月10日下午1點30分由十三社區太鼓陣熱鬧開場，熱情奔放的森巴舞嘉年華踩街遊行外，並安排雲林縣街頭藝人協會李冠旻理事長帶領20多組街頭藝人輪流接力，以樂團演奏、歌手演唱、魔幻藝術、火舞表演及小丑歡樂秀等表演。

▲今日上午斗六市公所特別辦理嘉年華啟動記者會，邀請各社區森巴舞團率先表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所今日上午特別辦理嘉年華啟動記者會，邀請各社區森巴舞團率先表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

參與踩街遊行將有23個社區特色造型團隊，林頭社區的香草魔法精靈、八德社區的蛙之守護者、榴中社區的石榴花仙子、三平社區的三平好棒棒、榴南社區的牛刨泉傳說、梅林社區的森林派對、施瓜寮社區的施瓜西施頂呱呱、湖山社區的猴來猴去、明德社區的柚見小精靈、江厝社區的風華不老、鎮西社區的膨鼠音樂頑童、長安社區的農村牛犁陣、深圳社區的鐵血楊家將、久安社區的九老爺來森巴、正心社區的王國奇遇記、十三社區的十三金釵太鼓隊等，皆是加年華活動吸睛焦點。

在地社區、校園團隊以及各縣市專業表演團隊，從膨鼠森林公園廣場集合出發，繞行公園外圍街道「公明路>大學路三段>府文路>公園路>公明路>膨鼠公園」，沿路踩街表演不間斷，邀請鄉親共襄盛舉。

▲今日上午斗六市公所特別辦理嘉年華啟動記者會，邀請各社區森巴舞團率先表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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