地方 地方焦點

科技＋溫度一次到位！　南消友會第六辦事處捐救災無人機、千元禮金

▲台南市消防之友會第六辦事處舉辦顧問聯誼餐會，與第六救災救護大隊警義消同仁齊聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第六辦事處舉辦顧問聯誼餐會，與第六救災救護大隊警義消同仁齊聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

科技守護城市，溫度照亮第一線，台南市消防之友會第六辦事處於16日晚間，在文元文成元美里聯合活動中心舉辦「2026年顧問聯誼餐會」，由處長莊旭彬與顧問團團長傅有銅率領顧問團隊，攜手第六救災救護大隊警義消同仁齊聚一堂，現場除頒發新任顧問聘書外，也透過溫馨餐敘凝聚情感，展現民間力量對消防工作的堅定支持。

▲台南市消防之友會第六辦事處舉辦顧問聯誼餐會，與第六救災救護大隊警義消同仁齊聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

餐會最受矚目的焦點，莫過於第六辦事處同步展現「科技救災」與「實質關懷」的具體行動。為因應日益複雜的災害型態，消友會第六辦事處特別捐贈「消防救災無人機」，作為指揮官即時掌握災情的「空中之眼」，可大幅提升立體救災與指揮效率，並降低第一線人員進入高風險區域的危險性，為救災安全再添一道防線。

不只強化裝備，對人的照顧同樣不缺席。顧問團團長傅有銅感念基層消防人員長年承擔高風險、高壓力勤務，已連續第3年全額贊助全體同仁生日禮金，今年更特別加碼至每人1000元，以最實際的方式為警消打氣，讓默默付出的救災英雄，在生日這天也能感受到被記得、被珍惜。

第六辦事處指出，自成立以來，始終站在消防同仁身後，成為最堅實的後盾。在莊旭彬處長帶領下，積極號召地方熱心公益人士加入顧問團，長期投入消防人員福利與權益照顧，包含意外險補助、績優人員表揚及三節慰問等，全方位支持警消安心執勤、無後顧之憂，共同為大台南打造更穩固的消防安全網。

▲台南市消防之友會第六辦事處舉辦顧問聯誼餐會，與第六救災救護大隊警義消同仁齊聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，感謝消友會第六辦事處及顧問團的無私奉獻，從高科技無人機的捐贈，到基層福利的實質照顧，項項都切中消防同仁實際需求。無人機的加入，將大幅提升複雜災害現場的戰術運用與指揮效能，而加碼的生日禮金，更是對第一線人員最直接、最溫暖的精神鼓舞。

消防局長楊宗林也指出，面對災害型態日益多元，精良裝備與高昂士氣同等重要。感謝消友會第六辦事處在莊旭彬處長與傅有銅團長帶領下，不僅充實救災利器，更以實際行動照顧基層，這股「民力挺警消」的力量，將成為守護台南市民生命財產安全的重要動能。

▲台南市消防之友會第六辦事處舉辦顧問聯誼餐會，與第六救災救護大隊警義消同仁齊聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲則表示，政府資源有限，民間力量無窮，感謝消防之友會長期支持消防工作，不僅守護市民安全，也實質照顧消防第六大隊同仁福利。期盼在處長、團長及顧問團持續努力下，公私攜手守護台南家園，讓市民朋友安心過好每一天。

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

全台有2.6萬座車行橋梁，其中公路局轄管3348座，部分橋梁位於濱海、高山，位置險峻，人力檢測有難度且具安全風險，公路局引進「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」，今(16日)也正式亮相，分別在14座中部橋梁、台61線部分路段率先投入檢測，未來待技術更為成熟後，將擴大實施。

新北消防奪總統盃黑客松獎　無人機將開「空中血路」

新北消防奪總統盃黑客松獎　無人機將開「空中血路」

南投消防以科技設備提升「特濕啦」滅火效率

南投消防以科技設備提升「特濕啦」滅火效率

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

台南消防攜手新樂飛簽署無人機支援協約強化科技救災

台南消防攜手新樂飛簽署無人機支援協約強化科技救災

