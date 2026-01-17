不忘在菲老朋友　黃偉哲訪菲與姊妹市加美地市簽署增進瞭解備忘錄

▲台南市長黃偉哲訪菲期間，與姊妹市加美地市簽署「增進姊妹市情誼瞭解備忘錄」，深化雙方交流合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲持續推動城市外交，近日率團訪問菲律賓，除拜會去年締盟的阿克蘭省外，也特別與台南在菲律賓締結的第一個姊妹市——加美地市（Cavite City）進行正式會晤，展現台南對長久國際情誼的重視與珍惜。

黃偉哲市長此次與加美地市副市長Benzen Raleigh Grepo Rusit會面，並代表台南市政府簽署兩市「增進姊妹市情誼瞭解備忘錄」，象徵雙方在既有深厚基礎上，進一步為未來交流合作奠定新里程碑，雙方並就後續城市交流、實質合作方向交換意見。

黃偉哲表示，台南與加美地市自1980年締結姊妹市關係，至今已邁入第46年，這段跨越世代的友誼得來不易，台南始終放在心上。他指出，此次備忘錄的簽署不僅是形式上的更新，更是情誼的再次確認，未來市府團隊也將持續以城市外交為平台，深化與菲律賓各姊妹市之間在文化、經貿與城市治理等面向的實質合作。

加美地市副市長Rusit則表示，由於市長Denver Reyes Chua另有出訪行程，特別代表市長與台南市政府訪團會面，對雙方再次簽署備忘錄表達高度肯定。他指出，期待在重拾並鞏固姊妹市情誼後，未來交流能更加頻繁，合作關係也更加緊密。

黃偉哲訪菲期間亦把握行程，與駐菲律賓台北經濟文化辦事處及當地台商代表會面，並展示台南農特產品，交流台南品牌在菲律賓市場的發展潛力。他肯定台商長期深耕菲律賓、為台灣產業拓展國際版圖的努力，並期盼透過台商力量，進一步促進台南與菲律賓之間的經貿合作與城市交流。

市府指出，加美地市位於菲律賓加美地省，是台南在菲律賓締結的第一個姊妹市，現任市長Denver Reyes Chua於2022年當選，並於2025年成功連任。此次備忘錄的簽署，也象徵台南與加美地市在長達數十年的友誼基礎上，再次攜手邁向新的合作階段。