地方 地方焦點

打造友善動物城市　台南辦浪浪蚤市集送養會黃偉哲到場力挺

▲台南舉辦「友善動物『浪』愛延續」活動，結合送養、市集與音樂會，吸引民眾到場支持，市長黃偉哲親自與會。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南舉辦「友善動物『浪』愛延續」活動，結合送養、市集與音樂會，吸引民眾到場支持，市長黃偉哲親自與會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市流浪動物愛護協會、台南市動物防疫保護處及市議員曾之婕服務處等單位，17、18日於龍山里共同舉辦「友善動物『浪』愛延續」浪浪蚤市集送養會活動，並公開表揚6位長期默默付出的愛爸愛媽，感謝他們為動物保護投注心力、守護毛小孩善行義舉。

▲台南舉辦「友善動物『浪』愛延續」活動，結合送養、市集與音樂會，吸引民眾到場支持，市長黃偉哲親自與會。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場從上午10時至下午5時熱鬧登場，除送養活動外，還規劃綠野音樂會、由丸市集策畫的二手良品與手作文創市集，動保處也提供限量免費晶片植入服務，吸引不少民眾攜家帶眷前來參與、關心動保議題。市長黃偉哲亦到場力挺，展現市府推動動物友善政策的決心。

▲台南舉辦「友善動物『浪』愛延續」活動，結合送養、市集與音樂會，吸引民眾到場支持，市長黃偉哲親自與會。（記者林東良翻攝，下同）

台南市議員曾之婕指出，台南近年積極打造友善動物環境，其中她率先爭取設立的台南市第一座寵物公園，成為重要起點；位於東區的德高里毛小孩友善專區，更被動保處評為最成功的示範區，使用率高、民眾反應熱烈。目前她也已爭取在東區東智里設立第二座毛小孩友善專區，正積極進行設計規劃中。

▲台南舉辦「友善動物『浪』愛延續」活動，結合送養、市集與音樂會，吸引民眾到場支持，市長黃偉哲親自與會。（記者林東良翻攝，下同）

活動中，動保處長方川和與曾之婕共同頒發感謝狀，表揚6位長年在地方上自掏腰包、排除萬難照顧流浪動物的愛爸愛媽，感謝他們在第一線為浪浪付出心力。曾之婕也特別在臉頰上畫上毛小孩圖樣，成為現場焦點，不少小朋友好奇圍觀、互動，展現民意代表親民、貼近民眾的一面。

▲台南舉辦「友善動物『浪』愛延續」活動，結合送養、市集與音樂會，吸引民眾到場支持，市長黃偉哲親自與會。（記者林東良翻攝，下同）

曾之婕回憶，自己曾在議會嚴正譴責虐待流浪動物與不法繁殖行為，持續提倡「以認養代替購買」。她強調，除了政策與設施，更重要的是社會大眾的理解與參與，期盼民眾能看見愛爸愛媽的付出，學習與浪浪友善共處。

她也主動邀請動保處長一同進入「浪浪森活村」導覽參觀，實地了解動保處為流浪動物打造的照護環境，未來也計畫帶領更多團體前往參訪，讓更多人理解浪浪議題，攜手讓台南成為真正友善動物的城市。

▲台南舉辦「友善動物『浪』愛延續」活動，結合送養、市集與音樂會，吸引民眾到場支持，市長黃偉哲親自與會。（記者林東良翻攝，下同）

曾之婕服務處表示，過去3年皆全程參與台南市流浪動物愛護協會主辦的送養市集活動，今年特別擴大規模，邀請更多攤商與歌手現場演出，盼讓活動被更多人看見，也鼓勵民眾多認識毛小孩、用行動支持浪浪。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

綠初選落幕！　賴清德1/21邀陳其邁、黃偉哲、翁章梁合體交棒

綠初選落幕！　賴清德1/21邀陳其邁、黃偉哲、翁章梁合體交棒

民進黨高雄市、嘉義縣、台南市初選落幕，分別由立委賴瑞隆、蔡易餘、陳亭妃出線，民進黨選對會19日將開會確認初選3縣市提名，並於21日下午召開記者會，由總統兼黨主席賴清德親自宣布。據了解，民進黨將邀請現任縣市長陳其邁、翁章梁、黃偉哲出席，象徵交棒延續綠色執政。不過，是否會北上出席記者會仍要看3位縣市長的行程規劃。

強化公共場所防災意識南消後甲分隊前進南紡購物中心宣導

強化公共場所防災意識南消後甲分隊前進南紡購物中心宣導

鴻矅商務空間台南中華東路館開幕打造東區創業與企業成長新據點

鴻矅商務空間台南中華東路館開幕打造東區創業與企業成長新據點

不忘在菲老朋友黃偉哲訪菲與姊妹市加美地市簽署增進瞭解備忘錄

不忘在菲老朋友黃偉哲訪菲與姊妹市加美地市簽署增進瞭解備忘錄

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

關鍵字：

友善動物台南浪浪市集送養黃偉哲

讀者迴響

