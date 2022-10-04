喊話想當桃園市民的管家！張善政「教育、觀光、新創」政策一次到位

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記者崔至雲／台北報導

桃園市長參選人張善政接受Ettoday《欣儀最政點》節目專訪，節目上，團隊特別到桃園市進行街訪，許多民眾對於張善政的印象就是他在擔任行政院院長期間的表現，街訪團隊問到「最想張善政成為家中的什麼角色？」有民眾表示「可以當高級管家」。對此，張善政聽聞笑稱，他非常願意「未來希望當整個桃園市的管家」。

《欣儀最政點》團隊到桃園市街訪民眾，針對桃園想要改善的地方，有民眾表示，市容有點老舊、交通不便利、機車沒有地方停；對於張善政，民眾則認為，感覺年紀大、不熟，但也有人認為，適合當領導的角色，甚至對於張日前提出的教育政策非常期待。

張善政表示，科技教育、科技素養、科普是他這次教育政策的重點，未來期待讓桃園的科技教育與國際接軌，過去他有宏碁、google的經驗，希望把這些原本是私人的管道，變成公共財，寒暑假開設營隊，讓國、高中的學生都可以感受一下矽谷科學園的氛圍。

張善政也強調，未來也希望把桃園打造成讓年輕人有「活力」的地方，讓他們願意來桃園創業，產業類別更不設限，數位、文創等，都非常歡迎來，讓桃園變成一個國際接軌、數位友善的地方，甚至加重數位平台的比重，一定要加強熟悉運用的能力，「讓科技跟市民變得很麻吉」 。

▲張善政接受《欣儀最政點》節目專訪 。（圖／欣儀最政點）

主持人王欣儀問到，如果帶外國朋友玩桃園，會推薦什麼地方？張善政說，如果對方喜歡自然風景，會帶他們去角板山、拉拉山；喜歡文化旅行的，會帶去龍潭客家文化區；喜歡歷史的，會帶去大溪老街。

張善政說，其實桃園有很多觀光工廠，近期也拜訪了金蘭工廠、腳踏車工廠等地，桃園有很多主題可以去，未來希望可以把周遭的交通建設起來，讓民眾來玩時也可以更便利，此外，他也認為，桃園有些沿海沒有好好利用，未來想推動海洋觀光旅遊，相信年輕人也會很喜歡。

