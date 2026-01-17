基隆營養午餐全面免費　營養師密度全國最高...待遇比照新北

▲免費午餐上路在即，基隆強化營養師、廚工與廚房硬體。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市先前己宣布115學年度起營養午餐免費，並強調已完備相關法制與人力配套。市府說明，基隆營養師密度全國最高，菜單依國家標準設計，並將引入廚藝顧問、提高在地食材比例。待遇方面，營養師月薪已與新北市齊平，廚工起薪逾3.2萬元且享寒暑假半薪。廚房硬體持續改善中，未來將持續整合意見，提升午餐品質並減輕家長負擔。

基隆市府指出，有關營養健康議題，基隆市營養師密度已為全國最高。各校營養師均依據專業及國教署頒布之《學校午餐食物內容及營養基準》設計菜單，並持續提供學生營養與飲食教育課程。未來市府將以專案採購方式，邀集廚藝顧問團隊到校輔導，同時提高在地食材比例，以提升食材新鮮度與多元性。

基隆市府表示，至於法制化與人力編制方面，基隆市學校午餐自治條例及配套法規已建立完整系統。營養師與廚工待遇近年亦持續提升：約聘營養師薪資已從280薪點調升至312薪點，換算月薪為4萬3,399元，與新北市齊平；基隆更是少數提供廚工寒暑假半薪之城市，今年市府再將其待遇調升至1.1倍基本工資，起薪為3萬2,451元，並設有久任制度，依年資考核甲等可敘薪1,000元，最高可達3萬6,451元。

廚房整建工程亦持續推進，例如武崙國小已獲補助改善廚房排煙設備，正濱國小廚房則全面翻新，預計今年3月啟用。未來市府將視財政狀況，持續改善各校廚房設施。此外，因應免費午餐政策，專業人力編制、待遇與相關制度，將持續整合家長及各界意見進行規劃。

謝國樑表示，免費午餐政策實質減輕家長負擔，每名孩子每年可省下約1萬4,000元至1萬6,000元。為確保午餐品質持續精進，市府將持續與家長溝通討論，使政策更臻完善。