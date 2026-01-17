台南伴手禮產業持續前行　張慶鐘連任理事長領航協會第8屆發展

▲台南市文化觀光伴手禮產業發展協會完成第8屆理監事選舉，理事長張慶鐘成功連任。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會日前於佳里區順利完成第8屆理監事選舉，現任理事長張慶鐘獲會員一致支持，成功連任第8屆理事長，展現其多年來深耕產業、穩健領航的成果，亦象徵協會發展方向的延續與穩定。

張慶鐘理事長任內，積極推動台南文化觀光伴手禮產業整合，從在地文化元素深化、品牌行銷推廣到產業交流媒合，協助會員拓展通路、提升產品競爭力，逐步建立台南伴手禮的整體形象，推動成果獲得會員與各界肯定。

適逢年節將近，交接典禮也別具巧思，由榮譽理事長蔡炎文、陳甲乙、戴泳明及理事長張慶鐘等人扮演財神爺踩街，在新生舞蹈團三太子熱鬧引領下進場，現場氣氛喜氣洋洋，也為協會新一屆運作揭開好兆頭。

活動當天，包括立法委員郭國文、市議員陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡，以及雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪、台南市政府觀光旅遊局局長林國華等人皆到場祝賀，肯定張慶鐘理事長領導有方、眾望所歸連任。

第8屆理監事當選名單如下：理事長：張慶鐘；副理事長：陳俊任、姜丁興；理事：賴建良、莊明儀、林家寶、郭仁杰、王淑梅、蔡阿玉、陳玉慧、翁琬甯、蕭守惠、吳桂雲、詹雅如、張詠竣；常務監事：徐國棠；監事：尹仲平、王義廉、蘇政宏；總幹事：顏鳳君；財務長：鍾言駒。

張慶鐘表示，未來將持續以「深耕文化、創新產業、共榮發展」為核心目標，結合產官學及跨界資源，深化台南文化觀光特色，打造具國際能見度的台南伴手禮品牌，帶動地方產業升級與觀光發展。

榮譽理事長蔡炎文、陳甲乙、戴泳明也一致指出，在張慶鐘理事長續任帶領下，協會將持續扮演產業溝通與整合的橋梁，凝聚會員向心力，攜手為台南文化觀光與地方經濟發展注入更多能量。