播下紅藜種子象徵新生希望　花蓮光復「婦興計畫」啓動

▲展望會鳳林中心社工帶領詩歌敬拜揭開序幕。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會於今日在花蓮縣光復鄉舉辦「邦查農場祝福禱告禮拜」，為光復地區展開的「婦興計畫」獻上祝福，與會貴賓與在地夥伴一起在「紅藜田田圈」裡撒下紅藜種子，代表種下災後新生的希望，也象徵展望會與在地夥伴持續攜手，陪伴社區走向復原與永續發展之路。

▲展望會東區區處長李玉明分享婦興計畫，說明陪伴婦女自立與社區復原的在地行動。

台灣世界展望會蕭文榮副會長致詞時表示，展望會將陪伴脆弱家庭穩定生計，強化社區韌力，邁向永續發展之路。而邦查農場負責人蘇秀蓮也分享，土地需要時間療傷，需要慢慢恢復生命力；然而，農場的毀損，同時也蘊含著再生的可能。

▲花蓮縣政府原行處處長馬呈豪代表縣長，誠摯感謝展望會啟動光復地區重建工作，陪伴社區一步步復原。

2025年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流，對光復地區社區帶來深刻衝擊。展望會除了在第一時間投入緊急救援工作，更長期關注災後復原與社區韌力，與在地夥伴合作支持居民重建生活與信心，於光復推動的「婦興計畫」即以婦女為核心，從再生社區產業、建構社區韌力、連結文化與心靈支持三大方向出發，陪伴生計受創的婦女及在地住民從產業養雞、農作及農改專案中，透過技能傳授（如有機飼養、作物管理、加工處理）與熟練產業操作，逐步具備自主生產能力；經由跨域資源整合、組織社區團體，連結政府、民間與社福機構創造在地就業，培力經濟弱勢女性發展潛能，形成共好社群。同時更推動社區倡導與防減災行動，在家庭、產業與社區中發揮關鍵影響力，培養社區建構自我療癒與面對未來災害的能力。

▲展望會副會長蕭文榮感謝嘉蒞臨參與、各自給力付出，攜手陪伴社區走向復興與永續。

在溢流中受災的邦查農場負責人蘇秀蓮，早年即曾與展望會共同投入婦女產業培力行動，因著自己的生命經驗，優先培力在地部落婦女，協助婦女發展生計、提升經濟自主能力，如今邦查農場不僅是農業生產場域，更是原住民婦女彼此支持的重要基地。

▲▼貴賓與在地夥伴於「紅藜田田圈」播下紅藜種子，象徵災後重生希望與攜手復原。

蘇秀蓮分享，她常鼓勵所有媽媽自立自強，培養獨立經營的能力，在行有餘力之時，也能用自己的力量，在這塊土地上幫助更多有需要的人。

祝福禮拜展望會也與捷進顧問有限公司、啄木鳥全人協會辦理防災士培訓課程，透過專業防災教育，協助30名在地居民提升災害認知、居家防護與基礎急救能力，強化家庭與社區層級的防災準備，讓社區在災害來臨時能彼此照應、共同守護。

▲撒完種子後留下日期與名字，象徵婦興計畫正式展開。

展望會特別感謝花蓮縣政府原行處處長馬呈豪、花蓮縣政府社會處婦幼科科長田介軫、中區社福中心督導林家綺、花蓮縣議員蔡依靜、光復鄉代表會主席廖翊鈞、馬太鞍天主堂神父呂德偉、黃會長、馬太鞍基督長老教會牧師楊阿華、大安基督長老教會牧師潘欣榮、基督教芥菜種會資深主任江宜錦、、花蓮家扶中心督導陳玉燕、啄木鳥全人發展協會監事賴素惠、NGO平台召集人東華大學老師黃盈豪、逢甲大學候勝宗老師等貴賓撥冗出席，共同為光復地區獻上最深的祝福。

▲復興計畫透過養雞專案培力社區居民，為社區帶來自立與希望。

台灣世界展望會蕭文榮副會長表示，「展望會相信，真正的復原不僅來自硬體重建，更來自人的力量。透過與邦查農場及在地夥伴的合作，展望會將持續陪伴光復社區，讓婦女成為帶動希望與韌力的關鍵力量，共同走向更穩健、有盼望的未來！」

