台南安南區26樓新建大樓深夜火警　警消高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

▲台南市安南區施工中新建大樓高樓層昨晚發生火警，警消克服佈線困難進行高空射水搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區長和路一段與環管路口一處施工中的新建大樓，16日晚間發生火警，高樓層冒出濃煙引發民眾關注，台南市消防局於晚間7時05分接獲報案後，立即派遣大批人車前往搶救，警消克服高樓工地佈線困難，歷時約2小時順利撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。

消防局指出，消防人員於晚上7時16分抵達現場，確認起火位置位於該棟施工中新建大樓26樓往上之R層屋突處，燃燒物為棧板及施工廢棄物，燃燒面積約30平方公尺。由於建築物尚未完工，消防安全設備未臻完善，加上高樓層取水與佈線困難，增加搶救難度。

現場指揮官評估後，警消自高樓層佈設水線，並於晚上8時6分採取泡沫射水方式壓制火勢，火勢於9時3分獲得控制，並在9時14分完全撲滅。整起火警，消防局共出動28輛消防車、69名警消人員投入搶救，由邱淵明大隊長統籌指揮。

值得注意的是，現場同步動用無人機進行高空偵查與火勢監控，即時回傳火點位置及延燒狀況，協助指揮官即時調整戰術，大幅提升整體指揮與救災效率。

市長黃偉哲對此呼籲，建設公司、承包商及工地人員務必落實施工現場防火管理，妥善管控易燃物品堆置，加強用火、用電安全，並確實做好人員進出與現場管理，避免火災事故發生，確保施工人員生命安全與公共安全。

消防局長楊宗林則指出，興建中的建築物因消防安全設備尚未設置完成，一旦發生火警，往往缺乏自動警報與滅火系統，加上建築結構尚未完整，高樓工地消防水線佈設困難，常需仰賴雲梯車或高空射水方式搶救，風險極高。他強調，此類工地火災不僅可能造成重大財產損失，稍有不慎更可能危及施工人員與消防人員安全，工地防火管理刻不容緩。