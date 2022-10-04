推「長者四季春」顧長輩　鄭運鵬：讓大家在桃園樂活共老

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬提出「長者四季春」政策照顧長輩。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

今（4）日是九九重陽節，為照顧長輩，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬提出「長者四季春」的政策，他提到，過去八年桃園市長鄭文燦把長者們當作家人來照顧，任內推動多項社福政策，未來他當市長，將在現在的基礎上，更加完善對桃園長者的照顧，讓長者「年年月月都像春天一樣感受到溫暖」。

「長者就是我們的寶貝」鄭運鵬說，現在桃園長輩們許多習以為常的照顧，其實都是鄭文燦上任後才推動，如65歲以上健保和農保政府協助負擔，或敬老卡每月提供社福點數800點，讓長輩可以搭愛心計程車或去國民運動中心運動等，讓大家能有健康的身體來享受這幾年來桃園的好發展。

▲鄭運鵬提出「長者四季春」政策。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書，以下同）

未來，他將延續鄭文燦的好政策，再加碼提出「長者四季春」讓長者的照顧更加完善。第一春是「據點要舒適」，桃園337處的C級關懷據點優先裝置免治馬桶，並提升無障礙空間，將長照據點打造的更加完善。第二春是「健康樂活村」，選在桃園捷運站的周邊打造健康樂活聚落，透過公私協力來發展智慧健康器材，深化智慧醫療，讓大家願意在桃園樂活共老。

「長輩比起去醫院，寧願去公園或百貨公司」鄭運鵬接著說，第三春是「看病少排隊」，有時候現有的門診排隊要排很久，未來透過市府的力量來建立市立高齡醫院，並優化現有醫院的整合門診，節省大家看病的時間。第四春則是「長輩挺庇護」，桃園有15的庇護工場提供烘焙、洗衣、印刷等服務，敬老點數800點有時候長輩用不完，可以在庇護工廠消費，照顧更多的人。