鴻矅商務空間台南中華東路館開幕　打造東區創業與企業成長新據點

▲鴻矅商務空間台南中華東路館17日上午舉行開幕儀式，吸引產業界與在地企業代表到場共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

看準台南東區成熟商圈與產業發展潛力，鴻矅商務空間台南中華東路館於17日上午，在台南市東區中華東路三段隆重舉行開幕儀式，邀集產業界代表、在地企業主及創業夥伴共襄盛舉，現場氣氛熱絡，也象徵鴻矅正式進駐台南核心商業區，為南台灣商務發展注入嶄新動能。

鴻矅商務空間長期深耕共享辦公與商務中心市場，致力為創業者、中小企業及專業服務團隊，提供兼具機能性、專業形象與彈性配置的辦公解決方案。此次選址台南東區，正是看準區域商業機能成熟、交通便利及產業聚落完整等優勢，期望協助更多企業在台南穩定扎根、持續成長。

台南中華東路館空間規劃多元，包含獨立辦公室、共享辦公空間、會議室租借、迷你倉庫、商業登記服務，以及多項商務支援配套，滿足企業在不同成長階段的實際需求。整體設計以專業、簡約與高效率為核心，兼顧工作專注度與跨界交流可能性，獲得與會來賓一致肯定。

鴻矅商務空間表示，未來將持續串聯在地產業資源，透過交流活動、商務媒合與創業輔導服務，讓辦公空間不只是工作場域，更成為促進合作、激發商機的商務平台，陪伴企業與台南城市一同成長。