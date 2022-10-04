遭沈慧虹提告！吳子嘉喊冤「被出賣」　怒轟柯P：你這個鬼扯蛋

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾赴台北市府向市長柯文哲「求官」，反遭被告。對此，吳子嘉3日在關鍵時刻節目中喊冤，說明自己親自致電向柯文哲求證，並且雙重確認兩個消息來源後才爆料，沒想到卻被柯文哲賣了，不僅要求柯文哲幫他出律師費，更砲轟「你這個鬼扯蛋。」

吳子嘉1日在其網路節目《董事長開講》當中指出，由於前新竹市長林智堅即將離開新竹，沈慧虹必須為自己謀求下一份工作，因此赴北市府向柯文哲「求官」，並以提供綠營情資要求12職等的參事缺。吳子嘉還強調，此事他已查證過，不怕刑事追訴，開嗆「沈慧虹來告我啊！」

針對吳子嘉爆料，沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥3日在律師林家琪陪同下，正式對吳提出刑法誹謗罪以及選罷法意圖使候選人不當選散佈虛構事實的告訴。劉康彥認為，吳在節目中向現場及網路直播上不特定多數人講述「沈慧虹曾經向柯文哲謀職」一事，完全是造謠抹黑，欲以司法途徑捍衛清白。

柯文哲4日上午則回應，他確實有問過沈慧虹，如果前新竹市長林智堅跑了怎麼辦，當時也向沈表示，「我們這邊有缺，你可以來啊！」

面對提告，吳子嘉昨日在《關鍵時刻》節目上被主持人劉寶傑問及，「董事長你怎麼又被告了，你這兩年好不容易平靜下來，沒有什麼官司、沒有什麼人告你，結果你又開始亂講話，又講到人家沈慧虹，沈現在就去按鈴控告。我想說你又亂講話，結果你說你不是，聽你講完也替你抱屈！你說你被柯P騙了、被柯P害了？」吳子嘉喊冤回應，「不是！寶傑，我被柯P賣了，離譜到了極點。」

吳子嘉狠酸，柯文哲亞斯伯格症突然間變好了，因為亞斯伯格症患者通常是一條腸子通到底，不會騙人。但他禮拜六在上節目講這件事情之前，就已打電話向柯P求證，柯P清清楚楚的告訴他整件事情內容，「第一、今年過年柯P與沈慧虹見面，見面的時候就談定要到北市府上班，上12職等的市長室參事缺；第二、柯P說沈慧虹告訴他很多新竹議員跟林智堅之間的事情。」

「結果到了週日，記者一問柯文哲，他竟然說自己記錯了，誰相信？」吳子嘉喊冤說明，先前他與媒體人黃暐瀚等人包車前往新竹，在路上便與黃暐瀚借手機致電給柯文哲求證，當時還放擴音給大家聽，「大家都聽到了嘛！怎麼會是我，我老江湖了那麼容易被賣嗎？我還有雙重確認，兩個消息來源都確認後我才敢爆！」

吳子嘉表示，柯文哲並不清楚他有兩個消息來源，以為騙了就過關，「結果大清早7點多就收到柯P的簡訊說，當時他在小便上廁所，第二天想起來搞錯了，我昏倒了嘛，你這個鬼扯蛋。」

柯文哲日前出席台灣民眾黨台北市議員參選人陳宥丞競選總部成立大會時表示，去年1月3日確實有與沈慧虹見面，不過那時候尚無選舉，2人只是討論新竹狀況，細節事涉她個人隱私，因此具體談話內容不會透露。

▲吳子嘉爆料落跑求官…高喊「告我啊」！沈慧虹競辦今按鈴提告。（圖／記者陳凱力翻攝）