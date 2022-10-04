河南沈丘實施「哨點」獎懲制　上報「發熱人員」最高獎金22萬

▲河南沈丘曾於2021年底出現新冠疫情，面對疫情出現反彈，祭出上報獎勵措施。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸昨（3）日0至24時新增本土感染者876人，分佈於18個省市。為貫徹社會面清零總方針，遏止疫情蔓延，河南沈丘決定在「發熱門診、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、超商、公共場所及公交出租車」等「哨點」實施預警獎懲機制，最高獎金為5萬元人民幣（約22萬元新台幣）。

根據沈丘縣疫情防控指揮部公告顯示，基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、出租車等「哨點」掃碼發現黃碼人員，查驗行程碼發現有中高風險地區旅居史人員，及時上報並落實臨時管控措施的，一人次獎勵200元（人民幣，下同）；發現並上報紅碼人員，一人次獎勵500元。

各基層哨點發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施的，一人次獎勵5000元；發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施，後經核酸檢測確診為陽性的，一人次獎勵5萬元。

此外，當地政府還鼓勵民眾對基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、出租車等「哨點」掃碼、驗碼工作進行監督，凡發現不掃碼、驗碼，隨意進入上述場所的，舉報並查實，每起獎勵第一舉報人100元。