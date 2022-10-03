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防疫最後一次直播　2年前首例白牌司機亡…彰化累計30萬人確診　

▲彰化縣政府召開最後一場直播疫情記者會。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府召開最後一場直播防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情，彰化縣自2020年首例白牌司機確診死亡、水果家族到萬華賣葡萄爆發傳播鏈至今，2年多來縣府已經召開196場次的防疫記者會，累計確診數305,112人，隨著疫情慢慢轉為流感化，整體疫情逐漸趨緩，今天召開最後一次直播記者會。

彰化縣政府今(3)日下午3點召開最後一次直播防疫記者會，由縣長王惠美、衛生局長葉彥伯說明，新聞處處長李俊德引言，採線上直播方式，於縣長臉書及有線電視CH03公益頻道同步直播。

▲彰化縣政府召開最後一場直播疫情記者會。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，今天來到防疫線上直播記者會的尾聲，首先感謝大家這段時間的配合，特別是第一線的所有醫護人員、警消、民政、新聞同仁，2年多來歷經196場次的防疫記者會，每一次都嚴正以待，所有的努力就是希望讓鄉親能夠平安健康，再次感謝所有人員以及鄉親的團結一心。未來疫情如果有任何變化，縣府會隨時加開記者會，請大家放心，也拜託鄉親繼續做好防疫工作。

除了對疫情說明外，公費流感疫苗自10月1日起分2階段開打，可與COVID-19疫苗同時接種，民眾可依其需求選擇同時或間隔一段時間接種；同時接種流感疫苗與COVID-19疫苗，考量臨床接種實務之可行性與參考WHO指引，建議接種於不同肢體。

▲彰化縣政府召開最後一場直播疫情記者會。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，公費流感疫苗接種已經宣導2週，自本周將開始分階段施打，長照機構住民員工、高中職國中小學生、社區村里等到點設站接種。另外彰化縣特別撥縣款預算自購彰化縣專案23價肺炎鏈球菌疫苗，針對縣內65~70歲族群，中央是限71歲以上，在縣長的重視及縣議會支持下，衛生局自購1萬3千劑疫苗，只要有疫苗隨時都可到合約醫療院所或衛生所施打。因為肺炎是老人族群十大死因排很前面，肺炎也是需要預防的。

葉彥伯強調，莫德納次世代雙價疫苗符合資格者請盡快接種，大家一起努力接種疫苗，使疫苗接種率拉高，可以預防直接傳染病，大家一起來做防疫，效果最好。

▲彰化縣政府召開最後一場直播疫情記者會。（圖／彰化縣政府提供）

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