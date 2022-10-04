兒科門急診雙暴增　醫示警1族群：冬天COVID-19和流感恐全面傳播

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情還處在高原期，加上冬天是流感好發的季節，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰3日在臉書PO文提醒，這幾天兒科門急診病人數量增加，「或許，今年冬天，我們將與『Twindemic』正面迎戰！Twindemic是什麼？就是即將COVID-19和流感全面傳播！」

▲圖為公費流感疫苗開打記者會。（資料照／記者林敬旻攝）

吳昌騰在臉書「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」的文章中提到，這幾天和幾位兒科醫生朋友們分享最近的工作經驗，發現這一陣子兒科門診和急診的病人數量都增加了，「或許，今年冬天，我們將與『Twindemic』正面迎戰！Twindemic是什麼？就是即將COVID-19和流感全面傳播！」不過，世界衛生組織（WHO）不建議使用這個名詞，而是建議使用「co-circulation或circulation」，「不管是何種名稱，我們前線的兒科醫師們都要小心應對！『免疫債務』是最近一直很常提到的名詞！COVID-19防疫大作戰，為我們孩子的常見感染創造了免疫債務！」

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吳昌騰進一步解釋，所謂的免疫債務，簡單來說，由於身體個體長時間低接觸或未接觸一些病原體，造成保護性免疫能力缺乏，進而導致易患該病原體的人口比例將更大，這個現象在兒童族群會更明顯，「在過去COVID-19的防疫生活中，2年多以來，我們孩子的免疫系統沒有像疫情前那樣接觸到這些病毒，因此他們無法一點一滴地建立免疫力」，所以當這些病毒，特別是呼吸道病毒逐漸回歸時，接下來這幾月會發生什麼，恐怕存在很大的不確定性。

吳昌騰以流感為例進行說明，今年的流感在澳洲明顯流行，而且來得很快，澳洲的流感季節從2022年4月持續到10月，比正常情況提前2個月開始傳播，而病例最多的是5至9歲的兒童，「澳洲出現了不少A型流感（H3N2）的病例，還好這株是今年流感疫苗中包含的一種病毒株」，但問題在於，大多數幼兒還沒有感染過流感，這代表他們不會對這種流感病毒建立任何天然免疫力。

吳昌騰提醒，5歲以下的兒童容易因感染流感而併發重症，所以今年接種流感疫苗對他們來說很重要，若條件符合，請家長記得一定要帶孩子去接種疫苗，畢竟當易感人群增加，就更有利於病毒傳播，就像生火一樣，火種越多，火花就越容易抓住並燃燒起來，「今年冬天，我們真的將與『Twindemic』正面迎戰嗎？真心希望不要！」