染疫後失聲3個月沙啞影片曝光　醫：聲音小到要把喇叭開到最大聲

????青壯年染疫後，失去正常的聲音 #聲音沙啞微弱無法講出正常的聲音已經三個月 在醫學中心的三個月治療無效跑來找蘇醫師幫忙 不敢說一定成功，努力試看看 ????#請把喇叭開到最大聲 （已經放在患者前面收音仍然這麼小聲） 由蘇一峰發佈於 2022年9月28日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

台灣將在10月13日開放邊境，本土疫情卻還處在高原期。胸腔科醫師蘇一峰日前在臉書分享一段2分5秒的影片，是一名青壯年病患，染疫後失去正常的聲音長達3個月，就算把麥克風放到患者前面，聲音依舊小到需要把喇叭開到最大聲才能聽到。

▲患者染疫後失聲長達3個月。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

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蘇一峰在臉書PO出一段2分5秒的影片並表示，影片中的患者正值青壯年，染疫之後聲音沙啞微弱，無法用正常的聲音講話長達3個月，在醫學中心治療無果，跑來請他幫忙，「（觀看影片）請把喇叭開到最大聲，已經放在患者前面收音仍然這麼小聲。」

而在影片中，患者提到，「現在算大聲了」，染疫之前他講話正常，完全不用費力，如今聲音沙啞，用最大的聲音講話仍然很小聲，而且越疲勞會越小聲，雖然他的聲音在就診前2天有恢復，後來卻又再度「失聲」，回診檢查也找不到原因，這才改來看胸腔科；其他症狀的部分，他表示，平時沒有感覺很喘，不過，平躺的時候會覺得呼吸比較短。

文章公開之後掀起網友熱議，不少人紛紛留言表示自己或親友確診後，也曾出現失聲的狀況，「聲音沙啞約莫2個月才恢復」、「很多（人）染疫都有這些問題，聲音沙啞、喘、心跳快」、「大家要保護好自己」。

▲感染新冠肺炎除了喉嚨痛，還會聲音沙啞。（示意圖／記者周宸亘攝）

至於感染新冠肺炎是否會出現聲音沙啞的症狀，小兒科醫師林智葳曾在臉書PO文中提到，感染Omicron通常初期會以上呼吸道的症狀為主，例如喉嚨疼痛、聲音沙啞和鼻水噴嚏等等。

重症科醫師黃軒也在臉書PO文表示，英國研究發現，Omicron 病毒感染最常見的症狀除了喉嚨痛，還會出現沙啞的聲音，民眾可能以為聲音沙啞要「失去聲音」才算，其實沙啞的聲音聽起來因人而異，若出現以下10個徵兆就要注意了：

1、更加刺耳。

2、更粗糙。

3、更低沉。

4、一時叫不出聲音。

5、聲音一時之間，變得輕柔細語。

6、無法大聲說話。

7、大笑起來，也一直没有什聲音發出來。

8、高音分裂或唱不出歌。

9、一直在用力發聲。

10、忽然不太說話了。