「民進黨沒有對不起台灣」　王浩宇：打高端的感染率最低

▲針對賴清德稱「台北是疫情的開始」爭議，王浩宇有話要說。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日成立，副總統賴清德致詞時脫口一句「台北是疫情的開始」引發熱議，台北市長柯文哲就直言，賴一定會出來道歉，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也批評，病毒不會直接到台北來，中央開放邊境3＋11才是關鍵。對此，前議員王浩宇今（3日）不以為然，他認為台灣是疫情控制最好的國家之一，「民進黨絕對沒有對不起台灣」。

賴清德上周六在為陳時中站台時脫口，「台北市是疫情的開始」。對此，黃珊珊不認同賴清德的說法並指出，陳時中是中央疫情指揮官，台北疫情是怎麼來的他應該非常清楚，病毒不會直接到台北來，中央指揮官開放邊境3＋11才是關鍵。

黃珊珊強調，賴清德副總統沒有取得正確資訊，中央指揮官沒有把詳細狀況跟副總統說，黃喊話，希望這件事情向台北人做個交代，民進黨長期來對台北市故意誤解，對台北市非常不公平，最後酸陳時中「現在他要選台北市長，再來傷害台北市，非常不負責任。」

▲賴清德與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

針對黃珊珊直言疫情爆發，「中央指揮官開放邊境3＋11才是關鍵」。王浩宇在臉書發文反駁，「一直在那邊3+11，其實台灣發生比較多的社區感染，出現在防疫旅館，而發生問題的防疫旅館，不只是桃園，很多都在台北、新北」，他認為桃園之所以會風險高，是因為鄰近國際機場。

王浩宇認為，病毒是無形的，本來就很難100%防守，台灣已經是全球在高死亡率病毒時期疫情上控制最好的國家之一，這部分從死亡人數就能看出，打高端的民眾感染率甚至是四個疫苗最低的，「民進黨絕對沒有對不起台灣。」

對於賴清德宣稱台北是疫情的開始，同黨同志認同嗎？蘇貞昌今受訪時回應，疫情開始在中國武漢，所以又叫「武漢肺炎」；前防疫指揮官陳時中也緊急滅火表示，疫情起點就在武漢很清楚，因為台灣是海島國家，疫情基本上一定是境外，因此台灣主要疫情來自境外也很清楚，但哪裡是真正的破口，要長時間研究才能了解。

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！ 花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶