　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨沒有對不起台灣」　王浩宇：打高端的感染率最低

▲▼ 。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲針對賴清德稱「台北是疫情的開始」爭議，王浩宇有話要說。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日成立，副總統賴清德致詞時脫口一句「台北是疫情的開始」引發熱議，台北市長柯文哲就直言，賴一定會出來道歉，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也批評，病毒不會直接到台北來，中央開放邊境3＋11才是關鍵。對此，前議員王浩宇今（3日）不以為然，他認為台灣是疫情控制最好的國家之一，「民進黨絕對沒有對不起台灣」。

賴清德上周六在為陳時中站台時脫口，「台北市是疫情的開始」。對此，黃珊珊不認同賴清德的說法並指出，陳時中是中央疫情指揮官，台北疫情是怎麼來的他應該非常清楚，病毒不會直接到台北來，中央指揮官開放邊境3＋11才是關鍵。

黃珊珊強調，賴清德副總統沒有取得正確資訊，中央指揮官沒有把詳細狀況跟副總統說，黃喊話，希望這件事情向台北人做個交代，民進黨長期來對台北市故意誤解，對台北市非常不公平，最後酸陳時中「現在他要選台北市長，再來傷害台北市，非常不負責任。」

▲副總統賴清德與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

針對黃珊珊直言疫情爆發，「中央指揮官開放邊境3＋11才是關鍵」。王浩宇在臉書發文反駁，「一直在那邊3+11，其實台灣發生比較多的社區感染，出現在防疫旅館，而發生問題的防疫旅館，不只是桃園，很多都在台北、新北」，他認為桃園之所以會風險高，是因為鄰近國際機場。

王浩宇認為，病毒是無形的，本來就很難100%防守，台灣已經是全球在高死亡率病毒時期疫情上控制最好的國家之一，這部分從死亡人數就能看出，打高端的民眾感染率甚至是四個疫苗最低的，「民進黨絕對沒有對不起台灣。」

對於賴清德宣稱台北是疫情的開始，同黨同志認同嗎？蘇貞昌今受訪時回應，疫情開始在中國武漢，所以又叫「武漢肺炎」；前防疫指揮官陳時中也緊急滅火表示，疫情起點就在武漢很清楚，因為台灣是海島國家，疫情基本上一定是境外，因此台灣主要疫情來自境外也很清楚，但哪裡是真正的破口，要長時間研究才能了解。

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！　花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭
張國煒慘遭削權！長榮航太董事被拔　大哥派全吃下
台中屁孩「躺進超商冰櫃」拍片想紅！下場慘了
基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」
快訊／中信產宣布跟進！調整防疫險理賠門檻
新北警處理焦屍後猝死　身障妻靈堂淚崩：署長我要怎麼辦...
BMW男挨撞頭貼「無頭骨」字條　旗山分局恐國賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學者沈有忠：蔣萬安黃珊珊強碰廝殺　陳時中可「被動得利」

「民進黨沒有對不起台灣」　王浩宇：打高端的感染率最低

TVBS民調／支持陳時中＝支持周玉蔻？　53％民眾不認同

周玉蔻效應？TVBS民調：蔣萬安支持度40％　陳時中剩22％墊底

與教師團體交流教育政策　鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚

控鍾東錦曾「行兇打死人」　黃國昌：以為改名不會被發現

蘇貞昌稱不查人民言論思想　蔣辦批「職業說謊家」：不愧連神明都敢騙

陳時中發言人團隊「＋4」　81年次新銳女律師入陣

激情過後！台北「三腳督」選戰策略應調整　學者這樣建議

「台灣若受武力威脅我們會勇敢站出來」　德國訪團：會協助台灣

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

學者沈有忠：蔣萬安黃珊珊強碰廝殺　陳時中可「被動得利」

「民進黨沒有對不起台灣」　王浩宇：打高端的感染率最低

TVBS民調／支持陳時中＝支持周玉蔻？　53％民眾不認同

周玉蔻效應？TVBS民調：蔣萬安支持度40％　陳時中剩22％墊底

與教師團體交流教育政策　鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚

控鍾東錦曾「行兇打死人」　黃國昌：以為改名不會被發現

蘇貞昌稱不查人民言論思想　蔣辦批「職業說謊家」：不愧連神明都敢騙

陳時中發言人團隊「＋4」　81年次新銳女律師入陣

激情過後！台北「三腳督」選戰策略應調整　學者這樣建議

「台灣若受武力威脅我們會勇敢站出來」　德國訪團：會協助台灣

U23／野手有Key Man　陳聖平扛1番、曾頌恩是工具人

葉蒨文生日難過發4000字文「我感覺自己1歲」　網友看完不捨

謝京穎爆不倫戀首露面！未向許仁杰正宮道歉「我沒做不對」

帥狗狗準備出門！「身上一堆狗便袋」笑翻網友：代謝這麼好？

王淨穿環保婚紗鬆口「閃婚可能性」　另一半必須會特殊技能

他指1問題恐導致「台灣上演疫後之亂」：別奢望恢復往日國際客榮景

哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭　關係從此回不去

房市男女圖鑑差真多！僅雙北女性過半　男性占比連7年下滑

8天飛2次巴黎！IVE張員瑛行程緊湊　根本沒時間休息

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」引瘋搶！「限時下殺＄299」幫會員抗通膨

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

4大咖力挺陳時中！他點出最大敗筆：分裂了

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

蔣萬安拋教育政策　幼教、國教、中等及後中等教育藍圖一次曝光

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓抓真兇：關我屁事

「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇：不要斷章取義

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

追殺高虹安「4天50萬筆」攻擊　10大粉專：謝謝帶流量

周玉蔻效應？TVBS民調：蔣萬安支持度40％　陳時中剩22％墊底

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

賴清德12小時內未道歉　柯：人在江湖

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

更多熱門

相關新聞

TVBS民調／支持陳時中＝支持周玉蔻？　53％民眾不認同

TVBS民調／支持陳時中＝支持周玉蔻？　53％民眾不認同

資深媒體人周玉蔻先前強攻國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞爭議，並指控前中國小姐張淑娟就是當事人，掀起各界爭議。對此，針對「支持陳時中就是支持周玉蔻」一事，TVBS於3日公布最新民調顯示，有53％民眾不同意此種說法，有26%民眾同意，另有20％民眾表示沒有意見。

鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚

鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚

控鍾東錦曾「行兇打死人」　黃國昌：以為改名不會被發現

控鍾東錦曾「行兇打死人」　黃國昌：以為改名不會被發現

蘇揆稱不查言論思想　蔣辦：職業說謊家

蘇揆稱不查言論思想　蔣辦：職業說謊家

激情過後！台北「三腳督」選戰策略應調整　學者這樣建議

激情過後！台北「三腳督」選戰策略應調整　學者這樣建議

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長賴清德黃珊珊萬華疫情

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

「雷曼兄弟慘劇」重演？瑞士信貸驚爆瀕臨破產

蘋果公佈2021年供應鏈名單　3台廠進榜、雙鴻等5業者慘遭除名

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面