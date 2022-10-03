基隆+504！完整打好疫苗顧健康　林右昌籲儘速接種提升保護力

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（3日）公布國內本土病例，新增3萬3377例，其中基隆新增504例，全市專責病房空床率41.2%，市長林右昌提醒民眾，進出人多的場所或搭大眾運輸，配合各項防疫措施。衛生局也提醒，各區有提供COVID-19疫苗專診接種服務，完整接種提升保護力，保護自己也守護親友健康，本市各項疫苗合約院所專診接種資訊，請詳參「基隆市衛生局」網站。

有關基隆市疫情部分，本市今日504名確診人數中，包括外縣市通報59例，佔11.71%；其中女性258人、男性246人；若以年齡別區分，15-24歲有91人最多，占18.06%，其次35-44歲有87人，占17.26%；至於75歲以上的長者有12人、65-74歲有42人、6歲以下有27人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治80人、空床56床，空床率41.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症52名、中症2名、輕症4名；部立基隆醫院，中症1名、輕症17名；三總基隆分院，輕症3名；礦工醫院，輕症1名。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬0448人，利用快速通道的有4萬7120人，有10萬3021人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬0707人，條件不符合則有2萬2314人。

【更多新聞】

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話 她當街賞4巴掌下場曝

►朱立倫領軍力挺高喊「凍蒜」 謝國樑打造友善、創新有愛城市

►基市府美女發言人辭職輔選蔡適應 沈詠珮曝背後原因

►酒友誆「我有槍」搶理髮店 他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪